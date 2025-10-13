Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles lüftet Mysterium um Gast-Auftritt von Cloud

Fans haben eine spannende Entdeckung in Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles gemacht. Bekanntlich lockt die Neuauflage mit neuen – vertonten – Kampfgesprächen und eine Handvoll optionaler Gespräche klärt nun ein fast 30-jähriges Mysterium.

Fans wissen, dass „Final Fantasy VII“-Held Cloud Strife einen Gastauftritt im Taktik-Abenteuer feiert. Warum sich der beliebte Söldner allerdings in Ivalice wiederfindet, war nie ganz klar. Nun gibt es Klarheit – Spoiler voraus.

Clouds Gespräche mit dem ruchlosen Folmarv Tengille finden während Ramzas beiden entscheidenden Auseinandersetzungen mit dem Anführer der Tempelritter statt. Da sich Folmarv im vorletzten Kampf von Final Fantasy Tactics in Hashmal verwandelt, bedeutet das, dass Cloud sein erstes Gespräch mit einem Mann führt; sein zweites mit einem Dämon.

Folmarv klärt Cloud auf: „Wie ein Foliant von einem Schreiber reproduziert wird, wurdest du aus einer Seele einer anderen Realität reproduziert. Seltsamerweise spüre ich jedoch die Präsenz zweier Individuen in dir. Eine eigenartige Verschmelzung …“

Tactics‘ Cloud scheint lediglich eine Kopie zu sein. Gegenüber Hashmal zeigt sich Cloud dann wenig formell und lässt seine spitze FF-VII-Zunge sprechen. Übrigens: Auch ein Hinweis auf Final Fantasy VII Rebirth hat es in die Tactics-Neuauflage geschafft. Die Details lest Ihr hier.

