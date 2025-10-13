Kollektiv behauptet Hacker-Angriff auf Nintendo vorgenommen zu haben und liefert Beweise

Das Hacker-Kollektiv Crimson Collective behauptet, Nintendo gehackt und interne Daten des japanischen Megakonzerns gestohlen zu haben. Eine Bestätigung dieser Behauptung ist noch nicht erfolgt.

Sehr wohl aber teilt Twitter-User Hackmanac, der nach eigenen Angaben „verifizierte, reale Cyberangriffe“ dokumentiert, einen Screenshot, der angeblich von besagtem Kollektiv samt Untertitel „Wer hat gesagt, wir hätten keine Nintendo Topic-Files“ gepostet wurde.

Der Screenshot zeigt eine Sammlung von Ordnern, mit Nintendo-Manuals, Administrator- und Entwicklungsressourcen und mehr. Der Vorfall folgt auf einen ähnlich gelagerten Vorfall im letzten Monat, als dieselben Hacker in die GitHub-Repositories von Red Hat eindrangen.

Nintendo hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, und es ist derzeit nicht bekannt, ob Kundendaten kompromittiert wurden.

Übrigens: Erst im letzten Jahr war Pokémon-Entwickler Game Freak von einem groß angelegten Hackerangriff betroffen, der zahlreiche illegal beschaffte Daten öffentlich zugänglich machte. Im Jahr davor wurde Spider-Man-Entwickler Insomniac Opfer einer Ransomware-Gruppe. Dabei wurden zahlreiche Zukunftspläne des Unternehmens öffentlich; auch das anstehende Wolverine-Projekt wurde kompromittiert.

