Zwischen Animal Crossing und Story of Seasons: Hoyoverse gibt neue Einblicke zu Petit Planet

Hoyoverse scheint für Petit Planet eine ähnliche Marketingstrategie zu fahren wie für das kürzlich angekündigte Honkai: Nexus Anima. Bei Youtube hat man jetzt mehrere sogenannte Shorts zu Petit Planet geteilt, die einige Nachbarschafts-Charaktere sowie Aktivitäten wie Gärtnern und Dekorieren vorstellen.

Diese Clips geben Hinweise darauf, wie es sein wird, einen eigenen Planeten zu gestalten und ein wenig Landwirtschaft zu betreiben – passend zum bevorstehenden Coziness Test, der kommenden Closed-Beta des Spiels, das erst vor einigen Tagen nach vielen Gerüchten (endlich) offiziell angekündigt wurde.

In den Videos stehen die Nachbarn in Petit Planet sowie die Möglichkeiten zur Avatar-Gestaltung im Fokus. Zunächst taucht der „Battle Beetle Trainer“ Isaki auf. Danach wird die Feld-Expertin Yunguo vorgestellt. Ihr folgt ein noch namenloser Dorfbewohner. Anschließend sind mehrere Avatare in unterschiedlichen Outfits zu sehen. Am Ende des Teasers erscheint Medowlyn, eine Plüschtier-Designerin. Details zu den Charakteren sind auf der offiziellen Seite zu sehen.

Der YouTube-Short „Home Decor“ zeigt, wie das Dekorieren und Erkunden eines Zuhauses aussieht. Zu sehen ist ein Avatar, der Möbel platziert, eine Lampe einschaltet, die Vorhänge am Fenster öffnet und sich nach einer Pause auf einer Bank wieder erhebt. Das Zuhause ist dabei in sehr gemütlichen und warmen Tönen mit vielen weichen Stoff-Oberflächen gehalten.

Das Gartenbau-Short zeigt, wie in Petit Planet Weizen und Melonen angebaut werden. Offenbar gibt es – ähnlich wie in Story of Seasons – Situationen, in denen übergroße Versionen einer Feldfrucht wachsen können. Ihr könnt euch die neuen Kurzvideos auf dieser offiziellen Youtube-Seite von Petit Planet ansehen.

via Siliconera, Hoyoverse, Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse