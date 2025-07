Mario Kart World und Elden Ring Nightreign knacken Meilensteine in Deutschland

Der Branchenverband Game hat die aktuellen Game Sales Awards verliehen. Monatlich zeichnet man mit verschiedenen Awards die Spiele aus, die hierzulande Verkaufsmeilensteine erreicht haben.

Im zurückliegenden Juni hat Mario Kart World den Platin-Award für 200.000 verkaufte Einheiten erhalten. Der Branchenverband weist dabei auch darauf hin, dass das Spiel „unter anderem im Bundle mit der Konsole verkauft“ wurde. Trotzdem ist das natürlich ein beachtlicher Meilenstein.

Denn 200.000 Einheiten in einem Monat, das schaffen in Deutschland nur die wenigsten Games. Zuletzt waren das Monster Hunter Wilds und Assassin’s Creed Shadows, also Spiele von durchaus großem Kaliber. Der Weg für Mario Kart World zu „Multi-Platin“ (600.000 Einheiten) ist aber noch weit.

Darüber hinaus darf sich Bandai Namco über 100.000 verkaufte Einheiten zu Elden Ring Nightreign freuen. Das Koop-RPG von FromSoftware erreichte diesen Meilenstein schon im Mai und erhielt somit den Gold-Award.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

via game (2), Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo