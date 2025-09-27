Neue Gratis-Prämien zu Donkey Kong Bananza und Mario Kart World winken im Nintendo Store

Es wird immer schwerer, die verdienten Platin-Punkte im My Nintendo Store einzutauschen. Was die physischen Prämien angeht, herrschte eine Zeit lang so etwas wie eine Durststrecke. Doch die hat jetzt ein Ende!

Ab sofort gibt es drei neue Prämien im My Nintendo Store, für die ihr bis zu 1.500 Platin-Punkte auf den Kopf hauen dürft. Diese betreffen die beiden aktuellen First-Party-Games Donkey Kong Bananza und Mario Kart World.

So bekommt ihr im My Nintendo Store jetzt* im Tausch gegen jeweils 500 Platin-Punkte Grand-Prix-Magnete zu oder K.o.-Tour-Magnete zu Mario Kart World, letztere nur als Abonnent von Nintendo Switch Online. Verlockend ist auch der Pin zu Donkey Kong Bananza.

Diese physischen Prämien gibt es nur im My Nintendo Store und nur im Tausch gegen eure Platin-Punkte, man kann sie nicht kaufen. Die Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro müsst ihr allerdings selbst tragen. Greift ihr wieder mal zu?

Die neuen Prämien:

Bildmaterial: Nintendo