Clair Obscur erhält zwei neue Editionen für Sammler und räumt den ersten GOTY-Award ab

Es gibt Neuigkeiten zum Überraschungshit Clair Obscur: Expedition 33! Das von Sandfall Interactive entwickelte RPG erhält im November zwei neue Editionen. Beide richten sich an sammelnde Fans und enthalten physische Versionen des Spiels sowie verschiedene, thematisch passende Extras.

Seit der Veröffentlichung am 24. April hat sich das rundenbasierte RPG über fünf Millionen Exemplare verkauft und wurde zu einem Liebling von Fans und Kritikern zugleich. Es dürfte auf vielen GOTY-Listen stehen, die ersten Auszeichnungen trudeln schon ein.

Bei der Gamescom Asia wurden in der Nacht zum Abschluss die Thailand Game Awards verliehen, bei denen Clair Obscur den Hauptpreis und zahlreiche Einzelkategorien gewann. Das RPG ist außerdem sechsmal für die Golden Joystick Awards 2025 nominiert, öfter als Blockbuster wie Death Stranding 2 – hier sollte bei der Verleihung im November auch etwas zu holen sein.

Die beiden neuen Editionen hören auf die Namen Lumière Edition und Mirror Edition. Die Lumière Edition erscheint in den USA und exklusiv bei GameStop. Sie war schon im Frühjahr erhältlich, dann aber schnell ausverkauft. Jetzt gibt es einen Reprint. Die Lumière Edition enthält für 69,99 US-Dollar neben der physischen PS5-Disc ein 48-seitiges Hardcover-Artbook mit dem Titel The Expeditioner’s Journal sowie ein Steelbook mit Maelle, Gustave und der Paintress. Beide Extras waren zuvor Bestandteil des „Monolith Sets“, das es auch in Europa gab.

Die Mirror Edition erscheint in den USA exklusiv bei Amazon und wird am 27. November veröffentlicht. Sie kann bereits für 59,99 US-Dollar vorbestellt werden. Diese Version bietet ebenfalls ein Steelbook, diesmal mit Motiven von Verso und Alicia. Dazu gibt es eine exklusive Kartonbox und drei Sammelkarten. Die Mirror Edition erscheint sowohl für PS5 als auch für Xbox Series. Hier ist kein Artbook oder zusätzlicher DLC dabei.

Ob die Editionen es nach Europa und Deutschland schaffen, ist noch unbekannt. Falls nicht, bleibt euch natürlich die Möglichkeit eines Imports. Falls ihr auf Extras verzichten könnt, findet ihr eine Standardversion für PS5* bei Amazon. Im Dezember erscheint ein (französisches) Artbook, das ebenfalls schon vorbestellbar* ist.

Zur Feier des 5-Millionen-Meilensteins kündigte Sandfall kürzlich ein kostenloses Update für Clair Obscur: Expedition 33 an, das einen neuen Schauplatz, zusätzliche Bosskämpfe und weitere Kostüme einführen wird. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum dafür steht noch aus.

via GameRant, GamerBraves, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive