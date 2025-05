Das „Monolith Set“ zu Clair Obscur könnt ihr jetzt vorbestellen und das sind die Inhalte

In dieser Woche hat Sandfall Interactive das „Monolith Set“ zu Clair Obscur: Expedition 33 angekündigt. Die physische Sammleredition ist für all jene gedacht, welche keine Collector’s Edition erhalten konnten. Und das sind eine ganze Menge Fans. Das „Monolith Set“ ist sozusagen die Collector’s Edition ohne Spiel – denn das besitzt ihr ja bereits.

Das „Monolith Set“ kostet 99,99 britische Pfund zzgl. Versandkosten, die nach Deutschland mit etwa 23 Pfund berechnet werden. Etwa 146 Euro müsstet ihr also einplanen. Dafür erhaltet ihr ein Steelbook, ein Hardcover-Artbook namens The Expeditioner’s Journal und die 20 cm große „Monolith Music Box“-Statue aus Resin. All das wird verpackt in einem Collector’s Case.

Um Scalper zu bekämpfen, wird es nur möglich sein, zwei Exemplare pro Person zu bestellen. Die Vorbestellung ist ab sofort ausschließlich bei Laced Records möglich und schließt am 12. Juni – bis dahin solltet ihr euch also spätestens entschieden haben. Weiter unten seht ihr die Inhalte visualisiert.

Weitere gute Nachrichten für Sammler gab es in dieser Woche auch schon: Sandfall Interactive hat ein physisches Artbook zu Clair Obscur: Expedition 33 angekündigt. Um die tollen Artworks zu sehen, müsst ihr aber gar nicht warten, bis das Artbook erscheint.

Das gilt übrigens auch für den kompletten Soundtrack, den euch Sandfall Interactive bei diversen Streamingdiensten hören lässt. Apropos Soundtrack. Wo Creative Director Guillaume Broche seinen Komponisten gefunden hat, das erratet ihr wohl nicht.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive