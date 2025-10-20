Schon wieder neuer Tiefstpreis: Pokémon-Legenden: Z-A bekommt ihr erneut günstiger

Mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 zog Nintendo auch die Preise für First-Party-Software an. Die 89,99 Euro für die physische Version von Mario Kart World waren bisher zum Glück die Ausnahme, aber auf 69,99 Euro müsst ihr euch schon einstellen.

Nicht so bei Pokémon-Legenden: Z-A, welches dank Preiskampf im Handel schon vor dem Launch günstiger war. Jetzt geht der Preissturz weiter! Aktuell bekommt ihr die „Switch 2“-Version bei Amazon* für genau 51,00 Euro! Bisheriger Bestpreis. Erfreulich: Die Switch-Version stürzt mit, hier ruft Amazon exakt 46,39 Euro* auf.

Falls ihr schon die neue Hybridkonsole habt, solltet ihr euch gut überlegen, zu welcher Version ihr greift. Die 5 Euro Aufpreis lohnen sich in technischer Hinsicht. Ein umfassendes Vergleichsvideo zu den beiden Versionen findet ihr hier. Zu welcher Version greift ihr – oder habt ihr gegriffen?

Falls ihr Pokémon-Legenden: Z-A schon spielt, dann habt ihr vielleicht auch schon Mega-Starmie gefunden. Die neue Mega-Form des sonst eher unscheinbaren Wasser-Pokémons hat das Netz im Sturm erobert und ist, wenn auch etwas unfreiwillig, zum Meme-Star(mie) geworden.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak