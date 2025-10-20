Das nächste „Resident Evil“-Remake soll inhaltlich erweitert werden, lässt aber auf sich warten

Capcom scheint seine erfolgreiche Reihe an „Resident Evil“-Remakes fortzusetzen. Das wird euch vermutlich nicht überraschen, nachdem die Remakes zu den Teilen 2, 3 und 4 von Fans und Kritikern gut aufgenommen wurden.

Nachdem Capcom zuletzt chronologisch vorgegangen war, soll das allerdings nicht so bleiben. Auf „4“ folgt nicht „5“, sondern das anfangs „übersprungene“ Erstlingswerk. Das zumindest besagt ganz aktuell die Gerüchteküche.

Laut einem Bericht von MP1ST das Remake von Resident Evil Zero intern den Codenamen „Chamber“ tragen, eine Anspielung auf die Protagonistin Rebecca Chambers. Das Remake soll bereits seit einigen Jahren in Arbeit sein. Hinweise deuten darauf hin, dass die Performance- und Spracharbeiten schon 2024 begonnen haben.

Wie MP1ST berichtet, ist der kanadische Schauspieler Jon McLaren, bekannt als Star-Lord aus Guardians of the Galaxy, Teil des Projekts. Das geht zurück auf sein Portfolio, in einem Projekt namens „Chamber“ aufgeführt. Spekuliert wird, dass er in die Rolle von Billy Coen schlüpft. Die Motion-Capture-Arbeiten sollen von Beyond Capture Studios betreut werden, das bereits mit Capcom an Resident Evil 4 Remake gearbeitet habe.

Remake soll inhaltlich erweitert werden

Inhaltlich soll das Remake die Handlung des Originals erweitern, ohne jedoch dessen Kern zu verändern. Wie in anderen Neuauflagen der Reihe wird Ziel offenbar sein, die Geschichte ein wenig cineastischer zu inszenieren. Das soll insbesondere für den Auftakt des Spiels gelten. Auch soll es einen neuen Charakter und neue Szenen geben, über die MP1ST ebenfalls berichtet.

Doch selbst wenn sich Resident Evil Zero: Remake bereits seit Jahren in der Entwicklung befindet, müssen sich Fans wohl noch eine Weile gedulden. Da Resident Evil Requiem im Februar erscheint und das nicht offizielle, aber ebenfalls spekulierte Remake von Code Veronica Berichten zufolge für 2027 geplant ist, dürfte Resident Evil Zero: Remake nicht vor 2028 veröffentlicht werden.

