Ein Testballon: Soundtrack zu Zelda: Breath of the Wild erscheint auf Vinyl und ist jetzt vorbestellbar

Nintendo hat angekündigt, dass man den Soundtrack zu Zelda: Breath of the Wild im Westen auf Vinyl veröffentlichen wird. Es ist die erste Vinyl-Veröffentlichung von Nintendo im Westen, zur Unterstützung hat man sich Laced Records ins Boot geholt.

Glück für uns Deutsche: Black Screen Records aus Köln ist Vertriebspartner und ihr könnt dort schon jetzt vorbestellen* und euch Importkosten sparen. Neben einer Standardversion gibt es auch ein Box-Set mit 130 Tracks des Soundtracks auf sage und schreibe 8 LPs.

Die Veröffentlichung erfolgt am 19. Juni 2026. Offensichtlich werdet ihr auch im Nintendo Store noch die Chance auf die Vorbestellung kriegen, doch dort sind die Standardedition* und das Box-Set* bisher nur gelistet. Behaltet den Store im Auge!

Laut Bill Trinen von Nintendo nutzt man diese Veröffentlichung auch als Test, um die Nachfrage zu ergründen. Weitere Veröffentlichungen könnten folgen. „Auf dem japanischen Markt ist die CD nach wie vor ein sehr beliebtes Format, und in Japan werden viele Videospiel-Soundtracks auf CD veröffentlicht, und das schon seit vielen Jahren“, erklärte Bill Trinen, Vice President, Player & Product Experience bei Nintendo, gegenüber Variety via VGC.

„Hier in den USA haben wir bisher kaum physische Soundtracks veröffentlicht. Zum Teil geht es uns also darum, die Nachfrage nach physischen Soundtracks in den Vereinigten Staaten einzuschätzen und zu verstehen. Zum Teil geht es uns aber auch einfach darum, Videospielmusik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, und das ist Teil einiger Schritte, die wir unternommen haben“, so Trinen weiter.

Die Doppel-LP bietet 34 ausgewählte Stücke, darunter Fan-Favoriten wie „Great Fairy Fountain“ und „Hyrule Castle“. Es handelt sich um Heavyweight-LPs in bedruckten Innenhüllen, die mit einer Außenhülle mit breiter Rückkante aufbewahrt werden können. Das Box-Set geht mit 130 speziell abgemischten Tracks noch ein Stück weiter.

Bildmaterial: Nintendo