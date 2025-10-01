Becher und Plüschis: Schnappt euch jetzt die Boni und Bundles zu Kirby Air Riders

Mit der Super Mario Galaxy Collection und Metroid Prime 4: Beyond gibt es in den nächsten Tagen und Wochen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft (hoffentlich) feine Nintendo-Blockbuster. Die Veröffentlichung begleitet Nintendo nicht nur mit neuen amiibo-Figuren, sondern auch attraktiven Vorbestellerboni im Nintendo Store.

Der hauseigene Store buhlt um Direktkunden und wie könnte das besser klappen, als mit Gratis-Dreingaben? Solche hat man jetzt auch für Kirby Air Riders* im Angebot, das diesbezüglich bisher stiefmütterlich behandelt wurde.

Wenn ihr Kirby Air Riders im Nintendo Store* für Switch 2 (physisch und auch digital) vorbestellt, erhaltet ihr einen wiederverwendbaren Becher in Kirby-Design. Wenn ihr noch ein paar Euro drauflegt, könnt ihr euch das Spiel im Bundle mit verschiedenen Plüsch-Kirbys holen – auch dann gibt es natürlich den Becher als Gratis-Dreingabe.

Die Lieferung ist versandkostenfrei und inzwischen könnt ihr im Nintendo Store auch per PayPal bezahlen. Lockt euch das von eurem gewohnten Händler weg oder ist der Becher für euch kein Anlass dafür? Sagt es uns in den Kommentaren.

Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco