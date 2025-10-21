Palworld: Pals zeigen euch ihre Tricks und Pocketpair hält zu Halloween das Treat bereit

Spooky pals. Pocketpair wird am 23. Oktober ein Halloween-Update für das Monsterfang-, Open-World- und Survival-Crafting-Spiel Palworld veröffentlichen. Das Entwicklerteam verspricht, dass es gruselig wird – bisher sieht es aber mindestens gleichermaßen niedlich aus.

Es wird auch gemunkelt, Zoe sei in einem ziemlich abgefahrenen neuen Outfit unterwegs. Derpresso sieht dagegen so furchteinflößend aus wie immer. Rund um den knuddelige, missmutige Pal geht ebenfalls Seltsames vor sich. Laut neuesten Berichten spuken mysteriöse Gestalten in Depresso-Kostümen über die Palpagos-Inseln – und die sehen ihren Vorbildern verdammt ähnlich!

Noch gibt es bis keine handfesten Informationen, aber eines ist sicher: Die Halloween-Überraschungen in Palworld könnten dieses Jahr besonders spannend werden. Wir freuen aus euch auf die kleinen „Tricks“, der Pals und das besondere Treat von Pocketpair.

Palworld ist auch zwei Jahre nach dem ersten Erscheinen weiterhin im Early-Access für PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One sowie PC über Steam und den Microsoft Store erhältlich. Das Spiel ist außerdem im Game Pass verfügbar. Die Veröffentlichung von Version 1.0 ist für 2026 geplant. Ebenso befindet sich der Ableger Palworld Mobile in Entwicklung.

via Gematsu, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair