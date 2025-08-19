Die Rückkehr von Chibi-Robo bringt nicht nur gute Nachrichten mit sich

Der Kultklassiker Chibi-Robo dürfte vor allem bei Sammlern für gespitzte Ohren sorgen. Immerhin gilt der ursprünglich 2005 veröffentlichte Gamecube-Titel als echtes Sammlerstück, das bei eBay regelmäßig für 150 bis 250 US-Dollar gehandelt und verkauft wird.

Seid Ihr keine Sammler, gibt es gute Nachrichten, ist der Titel doch jüngst für eine Rückkehr auf Switch 2 im Rahmen von „Switch Online“ angekündigt worden. Solltet Euch dieser Umstand als Sammler allerdings daran erinnert haben, dass euch Chibi-Robo noch im Regal fehlt, solltet Ihr euch sputen.

Wie The Gamer nämlich herausstellt, führte die Aufnahme eines Spiels in die „Switch Online“-Bibliothek von Nintendo regelmäßig dazu, dass der Preis der entsprechenden physischen Fassung auf dem Gebrauchtmarkt stieg, anstatt – wie vielleicht erwartet – zu fallen.

Die Kollegen von The Gamer haben in die Hände gespuckt und detaillierte Vergleiche angestellt. Seit Anfang 2024 wurden demnach 23 Spiele für den Nintendo Game Boy Advance, den Nintendo 64 und jüngst auch für den GameCube hinzugefügt. Dem Bericht zufolge seien 14 der 23 Spiele seit ihrer Veröffentlichung auf der Plattform im Preis gestiegen.

Die „Game Boy Advance“-Preise blieben nach der Veröffentlichung eines Spiels auf der Nintendo Switch Online-Plattform am wenigsten stabil. Von den neun Spielen, die im Westen erschienen und seit Anfang 2024 dem Dienst hinzugefügt wurden, seien fünf im Preis gesunken, während vier einen Preisanstieg verzeichneten.

via The Gamer, Bildmaterial: Chibi-Robo!, Nintendo