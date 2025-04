Wir sind dem dritten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII vielleicht wieder ein Stück näher

Inzwischen kribbelt es nicht mehr ganz so heftig wie vor etwa einem Jahr, als Final Fantasy VII Rebirth erschienen ist. Aber so langsam könnte Square Enix schon mal mit der Sprache herausrücken, oder was meint ihr?

Der dritte und finale Teil der Remake-Trilogie lässt auf sich warten – bis dato ist das Spiel noch nicht einmal „offiziell“ angekündigt. Wir wissen also auch noch nicht, wie es heißt. Die Hinweise verdichten sich allerdings, dass wir vielleicht bald mehr erfahren werden.

Denn das Spiel macht (natürlich) Fortschritte. Und offenbar ist ein Meilenstein erreicht. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post hat der englische Cloud-Sprecher Cody Christian angedeutet, dass er möglicherweise bereits an den Aufnahmen arbeitet. Auf dem Foto war er in einer Sprecherkabine mit Kopfhörern zu sehen, begleitet von der Bildunterschrift „so happy to be back with my bestie“ sowie einer kleinen Grafik von Cloud.

Bedeutender Meilenstein?

Fans nehmen das als Indiz, dass die Sprachaufnahmen für den letzten Teil begonnen haben könnten. Dies wäre ein großer Schritt im Produktionsprozess, da Sprachaufnahmen in der Regel gegen Ende der Entwicklung durchgeführt werden, um Spoiler zu vermeiden oder auf Änderungen im Skript reagieren zu können, wie GameRant berichtet.

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich der Beitrag von Cody Christian auf ein anderes Spiel bezieht. Cloud Strife spielt nicht nur in Final Fantasy VII mit. Doch ist der dritte Teil der Remake-Trilogie wohl der naheliegendste Titel.

In einem Interview anlässlich des ersten Geburtstags von Final Fantasy VII: Ever Crisis im September 2024 erklärte Co-Director Motomu Toriyama, dass man bis zum zweiten Geburtstag des Spiels möglichst auch den letzten Trilogie-Teil der Remake-Reihe enthüllt haben wolle. „Bis dahin werden wir vielleicht damit begonnen haben, Informationen über den letzten Teil des Remake-Projekts zu veröffentlichen, und ich hoffe, dass die Spieler sich mit uns darauf freuen werden“, so Toriyama damals.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix