Final Fantasy Tactics: Der Cast für die Neuauflage und Erfreuliches zum „Switch 2“-Upgrade

Square Enix hat den englischen Cast für Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bekannt gegeben, das am 30. September auf zahlreichen Plattformen erscheinen wird. Ramza Beoulve wird dabei von Joe Pitts gesprochen, Delita Heiral erhält seine Stimme von Gregg Lowe, während Princess Ovelia Atkascha von Eleanor Bennett gesprochen wird. Dycedarg Beoulve wird von Ben Starr verkörpert.

Zusätzlich sind Gastauftritte von Cody Christian (Cloud Strife) und Briana White (Aerith Gainsborough) versprochen, wie Square Enix schon vor einer Weile mitgeteilt hat. Die Neuauflage bringt neben den vertonten Dialoge auch Optimierungen der Benutzeroberfläche, grafische Verbesserungen, zahlreiche „Quality of Life“-Features und mehr mit.

Joe Pitts kennt ihr als Crys aus Xenoblade Chronicles 3. Gregg Lowe sprach bereits einige Rollen unter anderem in Lies of P, Horizon Zero Dawn und Assassin’s Creed: Syndicate. Ben Starr ist vor allem bekannt als Synchronstimme von Clive Rosfield in Final Fantasy XVI, wofür er mit dem Golden Joystick Award als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Zuletzt verkörperte er diese Rolle auch als DLC-Charakter in Tekken 8.

Am 30. September könnt ihr euch alle Stimmen selbst anhören, wenn Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

In Japan gibt es eine „Handelsversion“ für Nintendo Switch 2, die aber nur eine „Code in the box“-Fassung ist. Dieser müsst ihr also nicht hinterhertrauern. Erfreulich: Das Upgrade auf die „Switch 2“-Version ist kostenlos, das verspricht zumindest der japanische Square Enix e-Store.

Die Liste aller SprecherInnen:

Ramza Beoulve – Joe Pitts

Delita Heiral – Gregg Lowe

Princess Ovelia Atkascha – Eleanor Bennett

Alma Beoulve – Emily Carey

Agrias Oaks – Hannah Melbourn

Dycedarg Beoulve – Ben Starr

Mustadio Bunansa – Harry McEntire

Cidolfus Orlandeau – Timothy Watson

Goffard Gaffgarion – Paul Panting

Argath Thadalfus – Ben Allen

Duke Bestrald Larg – Huw Parmenter

Duke Druksmald Goltanna – Kevin McNally

Orran Durai – Matthew Duckett

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix