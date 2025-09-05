„Stardew Valley“-Schöpfer hat einen Cameo-Auftritt in Hollow Knight: Silksong

Stardew Valley und Hollow Knight zählen zu den größten Indie-Hits der letzten Jahre – und jetzt verbindet die beiden Spiele noch ein weiteres Detail. Wer die Credits von Hollow Knight: Silksong aufmerksam verfolgt hat, dürfte einen bekannten Namen entdeckt haben: Eric Barone, besser bekannt als „ConcernedApe“, der Schöpfer von Stardew Valley, taucht dort tatsächlich auf.

Ein kleines Detail mit großer Wirkung

Laut den Credits von Silksong hat Barone zusätzliche Charakterstimmen beigesteuert. Bestätigt wurde das inzwischen auch von seinem Studio ConcernedApe LLC, wie The Verge berichtet. Welche Figuren er vertont hat, bleibt aber vorerst ein Geheimnis – offenbar möchte man den SpielerInnen die Überraschung nicht vorwegnehmen. Ob er nur eine kleine Nebenrolle oder vielleicht gleich mehrere Charaktere gesprochen hat, ist ebenfalls unklar.

Dass Barone hier mitmischt, ist vielleicht kein riesiger Einfluss auf das Spiel, aber es passt perfekt ins Bild: Beide Spiele haben in den letzten Jahren bewiesen, dass Indie-Produktionen genauso viel „Strahlkraft“ haben können wie AAA-Titel. Stardew Valley (2016) und Hollow Knight (2017) kamen mit einem Jahr Abstand auf den Markt und wurden zu Dauerbrennern, die bis heute riesige Fangemeinden haben.

Auch „Stardew Valley“-Fans dürfen hoffen

Während „Hollow Knight“-Fans nach jahrelanger Wartezeit endlich in Silksong eintauchen dürfen, sofern die Stores funktionieren, gibt es auch für die Community rund um Stardew Valley Neuigkeiten. Barone arbeitet nicht nur an seinem nächsten Spiel, Haunted Chocolatier, sondern hat auch ein weiteres Update für sein Farmspiel angekündigt: Patch 1.7. Details gibt es noch nicht, aber wer Barones bisherige Teaser kennt, weiß, dass sich die Geduld lohnen könnte.

Habt ihr Barones Stimme in Silksong schon erkannt – oder war das Gebrabbel der Gegner und NPCs doch zu undeutlich? Silksong ist zum Launch im Xbox Game Pass spielbar, muss auf Steam, PlayStation und für Switch allerdings gekauft werden – für angenehme 19,50 Euro wohlgemerkt.

via GameRant, Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry