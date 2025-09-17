Wieso Dragon Quest VII Reimagined einige Nebenhandlungen aus dem Spiel streichen wird

Mit der Ankündigung von Dragon Quest VII Reimagined hatte Square Enix in der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct eine dicke Überraschung im Gepäck. Die Neuauflage lässt das RPG-Schwergewicht in modernem Glanz erstrahlen und soll bereits zum 5. Februar 2026 verfügbar werden.
„Schwergewicht“ ist hier das richtige Stichwort. Wer mit dem Original vertraut ist, weiß um den üppigen Umfang des Spiels. Ein Umstand, der im Zuge der Neuauflage Anpassungen und Streichungen bedeutet. Das erklärte Produzent Takeshi Ichikawa nun in einem Interview.
„In unserem Bemühen, den gesamten Handlungsverlauf zu straffen und eine fesselndere Erzählung zu bieten, haben wir uns entschieden, Nebenhandlungen zu streichen, die wenig oder keine direkte Relevanz für das Hauptszenario haben“, erklärt Ichikawa.
Was genau das bedeutet, bleibt abzuwarten. Ichikawa merkt aber ebenso an, dass „völlig neue Szenarien eingeführt werden“; man wolle „auf den Stärken des Originalspiels aufzubauen“. Übrigens: Mit Veröffentlichung des Spiels winkt auch eine kostspielige Collector’s Edition. Alle Details lest Ihr hier.
via The Gamer, Bildmaterial: Square Enix
4 Kommentare
Da das Spiel ja reimagined heißt konnte man sich ja schon denken das es einige Änderungen geben wird. Da ich das Spiel höchstens in Sale kaufen würde betrifft es mich zwar nicht (ist halt kein Story Spiel), aber wenn es mich betreffen würde fände ich das auch vollkommen in Ordnung das man Sachen ändert um die Erfahrung zu verbessern.
Aber mal davon abgesehen, ich will endliche ein Dragon Quest 8 Remake/Remastered/Reimagined oder was auch immer. Für mich immer noch mein lieblings Teil der Reihe (auch einer der ersten jrpgs die ich je gespielt habe) und ich hätte mal wirklich Lust es nochmal zu spiele.
Ähhh, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Da wird aus dem Maxi-Maxi DraQue ein Mini-Mini von...naja, eigentlich nichts.
Da wäre zugegeben grad der andere Weg deutlich besser, nämlich die ganzen kleinen Handlungen, aus denen sich das Spiel zusammensetzt, aber von denen eine nichts mit der anderen zu tun hat, in einen vernünftigen Kontext zu bringen und eine vernünftigte Rahmenhandlung einzubauen.
Das.. ist.. ziemlich erbärmlich. 😅
Die 3DS Version wurde ja schon gestrafft. Das, was man jetzt macht, ist ja der völlig falsche Ansatz. Zumindest liest sich das erstmal so. Man muss ja dann erstmal schauen, was alles fehlt. Aber zwischen "Straffen" und "Content aus dem Spiel nehmen" gibt es große Unterschiede. Am Ende bleibt dir nämlich nicht mehr viel, wenn das Spiel wohl nur der Hauptstory folgen soll. Das Spiel besteht größtenteils aus unzusammenhängenden Stories, die das Abenteuer ausmachen.
Meine Hoffnungen lagen da eher auf Pacing-Anpassungen (kürzere Dialoge, Backtracking etc.) und exklusiver Content für diese Version, der den eher dünnen Main-Plot aufwertet. Die Entwicklungsgeschichte von dem Spiel ist bekannt und da ranken sich ja etliche Mythen rum. Das DQ7 begann seine Entwicklung auf dem SNES, wurde dann für das CD-ROM Add-On für das SNES in Betracht gezogen und ist dann am Ende exklusiv für PlayStation erschienen, aber auch nicht so, wie man das gerne wollte.
Mal abwarten, wie viel von Dragon Quest VII hier dann noch übrig bleiben wird. Die Nachricht klingt seltsam und macht jetzt nicht gerade viel Werbung für diese Neuauflage. Aber vielleicht kommt es auch ganz anders.