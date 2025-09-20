VIractal ist ein RPG in putziger Diorama-Brettspiel-Optik und jetzt im Early-Access am Start

Das Entwicklerstudio Sting (zuletzt unter anderem Dokapon) hat sein neues Projekt VIractal: World of Viractalia in den Early-Access für PCs via Steam gebracht. Der Titel ist dort ab sofort für 14,99 Euro erhältlich. Sting präsentierte dazu eine Roadmap.

VIractal kombiniert Brettspiel-Elemente mit strategischem Kartenspiel. Spielende finden sich in einer Miniaturwelt namens Viractalia wieder, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen. Ihr bewegt euch über ein prozedural veränderndes Spielfeld, sammelt Ressourcen und besiegt eure Feinde in einem deckbasierten Kampfsystem.

Ein besonderes Element ist das sogenannte DP-System, bei dem ungenutzte Bewegungspunkte in eine Ressource umgewandelt werden, die in Kämpfen oder Ereignissen Vorteile bringen kann. Schon zum Start gibt es verschiedene Stages, Gegnerarten und ein Sammelsystem für freigeschaltete Figuren und Objekte.

Laut Sting wird der Early-Access etwa sechs Monate andauern, was nah am perfekten Zeitraum ist, wie eine Marktanalyse zuletzt gezeigt hat. Geplant sind in nächster Zukunft zusätzliche Charaktere, Karten, Szenarien und kooperative Inhalte. Eine spielbare Demo ist bei Steam ebenfalls verfügbar. Einen älteren Trailer seht ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: VIractal, Sting