Marktanalyse hat den besten Zeitraum für eine Early-Access-Phase herausgefunden

Das Marktforschungsunternehmen Newzoo hat vor kurzem Early-Access-Spiele analysiert – oder besser gesagt, wie sich die Dauer des Early-Access auf das Momentum eines Spiels nach der vollständigen Veröffentlichung auswirkt.

Die Daten sind ziemlich umfangreich: Spiele aus 37 Ländern im Zeitraum von Januar 2021 bis Dezember 2024 werden im Bericht betrachtet. Verglichen mit den ersten drei Monaten des Early-Access zeigt sich, dass die meisten Spiele ihr Momentum nach dem offiziellen Launch nicht übertreffen konnten.

Allerdings wiesen Spiele mit einer Frühzugangsphase von vier bis neun Monaten ein stärkeres Wachstum neuer Spielender bei Veröffentlichung von Version 1.0 auf. Der ideale Early-Access-Zeitraum umfasst demnach etwa sechs Monate. Na, hält euer aktuelles Early-Access-Spiel diesen Zeitraum ein?

Ideal sind etwa sechs Monate

Basierend auf diesen Ergebnissen kommt Newzoo zu dem Schluss, dass ein Frühzugang von rund sechs Monaten optimal ist, wenn man zum Launch möglichst viele neue Spielende anziehen möchte. Der Bericht merkt außerdem an, dass Spiele, die in diesem Zeitfenster veröffentlichen konnten, häufig bereits zu Beginn des Early-Access über ein solides Fundament verfügten und Spielerfeedback effektiv nutzten, um Verbesserungen vorzunehmen.

Titel wie Stunlock Studios V Rising und Void Interactives Ready or Not, die fast zwei Jahre im Early Access blieben, konnten bei der vollständigen Veröffentlichung jedoch trotzdem viele neue Spielerinnen und Spieler anziehen. Auch Dave the Diver, das acht Monate Early-Access hatte, wird als Sonderfall gewertet. Ausnahmen gibt’s bekanntlich von jeder Regel.

Bereits 2023 gab es eine Studie zur Early-Access-Phase: Simon Carless von GameDiscoverCo untersuchte damals über 1.500 Spiele, die zwischen 2015 und 2023 erschienen, und verglich geschätzte Verkaufszahlen in den ersten drei Monaten des Early-Access mit denen der ersten drei Monate nach Launch. Seine Ergebnisse zeigten ebenso, dass längerer Frühzugang tendenziell zu schwächeren Verkaufszahlen bei der Vollversion führte.

Längerer Early-Access bedeutet schwächere Verkaufszahlen

Carless wies jedoch auch darauf hin, dass längere Early-Access-Phasen mehr Gelegenheiten bieten, vorhandene Wunschlisten in Käufe umzuwandeln – eine Verlängerung ist also nicht unbedingt ein Fehler, solange man mit schwächeren Verkäufen zum in der Regel höheren Preis nach der offiziellen Veröffentlichung leben kann.

Natürlich ist die Dauer des Early-Access nur ein Faktor unter vielen. Aktualisierungsfrequenz, ein passender Release-Zeitpunkt und effektives Marketing spielen ebenfalls eine große Rolle. Trotzdem ist es für die Entwicklerteams interessant, ihre Early-Access-Phase mit wissenschaftlichen Analysen optimieren zu können.

via Newzoo, Automaton Media, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair