Es gibt konkrete Gerüchte, wie das nächste LEGO-Set zu Zelda aussieht

Mit dem 2-in-1-Set „Deku-Baum“ wurden Baustein-Fans mit Zelda-Vorliebe im letzten Jahr endlich mit einem üppigen LEGO-Set bedacht. Aber wie geht es weiter mit der Kollaboration? Erste Gerüchte um ein weiteres Set gab es schon im April. Jetzt wird es ein bisschen konkreter.

Wie gut informierte LEGO-Websites wie Stonewars und Brickfanatics berichten, soll sich das nächste Set mit der Nummer 77093 um Ganondorf aus Ocarina of Time drehen. Demnach soll LEGO- und Zelda-Fans möglicherweise ein Diorama des Antagonisten erwarten.

Nachdem der „Deku-Baum“ mit etwa 2.500 Steinen einen stolzen Preis hatte, soll Ganondorf nur ganz genau 1.003 Teile bieten. Es wird erwartet, dass Ganondorf deutlich günstiger ist als der „Deku-Baum“, der einst zu einem Preis von 300 Euro an den Start gegangen ist.

Die LEGO-Websites nehmen an, dass die Link-Minifiguren aus dem „Deku-Baum“-Set zurückkehren. Für Ganondorf selbst gibt es viel Spielraum, der Bösewicht hat in Ocarina of Time einige ikonische Szenen, darunter eine Szene zu Pferd.

Ob er auch als Minifigur im Set erscheint oder als große Figur, ist völlig offen. Als Hintergrund für das Diorama köchelt das Schloss Hyrule in der Gerüchteküche. Ein würdiger Schauplatz für den Showdown zwischen Ganondorf und Link. Gemunkelt wird, dass eine Veröffentlichung des „Ab 18“-Sets am 1. März 2026 geplant ist.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo