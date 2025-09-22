Pokémon eröffnet Museums-Erlebnis zu Mega-Entwicklungen auch in Deutschland

Im Sommer kündigte The Pokémon Company den schönen PokéPark Kanto an – ein Freizeitpark-Erlebnis auf 26.000 Quadratmetern rund um die kleinen Taschenmonster. Der Haken: der Park entsteht in Japan – das liegt für viele nicht mal eben auf dem Weg.

Ein ähnliches Erlebnis, wenn auch deutlich skalierter, wird es aber bald auch hier in Europa geben. Wie The Pokémon Company angekündigt hat, wird es zum ersten Geburtstag von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket eine Ausstellung mit Stempel-Rallye, Anspielmöglichkeiten und Preisen geben.

Im Fokus der Ausstellung stehen die Mega-Entwicklungen, die noch in diesem Jahr in „Pocket“ landen werden und die auch in den kommenden Erweiterungen zum klassischen Sammelkartenspiel die Hauptrolle spielen. Die Premieren-Ausstellung findet vom 3. Oktober bis zum 5. Oktober in Westfield London, Shepherd’s Bush, statt. Es finden anschließend weitere Pop-up-Ausstellungen statt, auch in Deutschland. Den Tourplan findet ihr weiter unten!

Fans finden dort Foto-Möglichkeiten mit Mega-Lucario- und Mega-Guardevoir-Statuen, eine „dynamische Ausstellung“ mit einem „Blick aus nächster Nähe auf einige der neuen Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex“ sowie die besagte Stempel-Rallye mit Belohnungen wie einem Sammelkarten-Funpack und einem doppelseitigen Poster.

Die Stempel-Rallye liefert Fans einen einzigartigen Code, mit dem sie ein 24er-Pack an Sanduhren einlösen können, um damit zwei Boosterpacks in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket freizuschalten. Auf digitalen Wandbildern können Fans beim Museums-Erlebnis vor Ort packende Illustrationen bewundern. Dazu gibt es auch Demo-Stationen zu „Pocket“.

Die weiteren Tourstandorte:

Westfield London (Shepherd’s Bush): 3. Oktober bis 5. Oktober 2025

La Gavia, Madrid: 10. Oktober bis Sonntag, den 12. Oktober 2025

Westfield Forum Des Halles, Paris: 17. Oktober bis 19. Oktober 2025

Le Gru, Turin, Italien: Freitag, den 24. Oktober bis 26. Oktober 2025

Westfield Centro, Oberhausen, Deutschland: 31. Oktober bis 1. November

Bildmaterial: The Pokémon Company