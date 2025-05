Kingdom Hearts 4: Fan will einen Hinweis auf eine unangekündigte Welt gefunden haben

Zur Freude vieler Fans gab es erst kürzlich ein Lebenszeichen vom in der Versenkung verschwundenen Kingdom Hearts 4. Eine Handvoll frischer Screenshots gibt Fans Hoffnung, dass es mit dem Titel vorangeht; keine Selbstverständlichkeit, zog Square Enix doch erst kürzlich dem Mobilableger Kingdom Hearts Missing-Link den Stecker.

Besagte Screenshots gaben Fans hauptsächlich einen aktualisierten Einblick zu Quadratrum, der einzigen Welt, die bislang für Kingdom Hearts 4 offiziell bestätigt ist. Aber Fans präsentieren sich gewohnt findig. Ein Herzloser kam einem Fan bekannt vor, der daraus gleich eine nicht völlig an den Haaren herbeigezogene Theorie spinnt.

Einer der Herzlosen scheint eine Art Flugwesen mit Roboterbeinen zu sein und dieser sieht der Figur Doris aus Disney’s Triff die Robinsons durchaus ähnlich. Auf Twitter teilte moicalu13 ein Bild des Herzlosen aus der Nähe im Vergleich mit einem Bild von Doris, was die Ähnlichkeit noch deutlicher macht. Der Herzlose hat sogar die Form einer Melone samt grünem Auge im Zentrum seines Kopfes, das dem von Doris ähnelt. Der User titelt: „Oh mein Gott, Triff die Robinsons in Kingdom Hearts 4 ist real“.

Es ist erwähnenswert, dass Herzlose mit Weltenthema für gewöhnlich nur in ihrer eigenen Welt erscheinen – so war es zumindest in den bisherigen Serienablegern. Da der Screenshot Quadratum zeigt, könnte es sich genauso gut um eine Referenz oder einen einfachen Zufall handeln. Es handelt sich hier übrigens nicht um die einzige vermeintliche Entdeckung, die Fans gemacht haben. Ein anderer Screenshot deutet auf die Rückkehr einer Welt in Kingdom Hearts 4 hin. Die Details lest ihr hier.

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix