Kingdom Hearts IV gibt endlich neue Einblicke und bei Google Street View erfahrt ihr mehr

Offenbar hat man selbst bei Square Enix langsam ein schlechtes Gewissen. „Kingdom Hearts“-Fans lässt man seit Jahren zappeln und nun stellte man auch noch Kingdom Hearts Missing-Link ersatzlos ein.

Schon in der Nachricht zu Missing-Link, das jetzt ironischerweise seinem Titel erst so richtig gerecht wird, bekräftigte Square Enix, dass zumindest an Kingdom Hearts IV weiter gearbeitet wird. Davon war auszugehen, aber die jahrelange Funkstille beruhigte Fans auch nicht unbedingt.

Nur wenige Stunden später hat Square Enix neue Screenshots zu Kingdom Hearts IV veröffentlicht, um die „Wir arbeiten weiter dran“-Botschaft zu untermauern. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an Kingdom Hearts IV und werden uns auch weiterhin in die Entwicklung des Spiels stürzen. Wir sind bestrebt, das Spiel zu einem Erlebnis zu machen, das euren Erwartungen entspricht„, heißt es in einer weiteren Nachricht.

Von ganzem Herzen

Und weiter: „Wir wissen, wie begeistert ihr seid, und wir sind euch von ganzem Herzen dankbar dafür. Wir sind genauso aufgeregt und können es kaum erwarten, zu gegebener Zeit mehr über Kingdom Hearts IV zu erzählen. Bis dahin danken wir euch für eure Geduld und anhaltende Unterstützung.“

Spannend für einige Fans: Die internationalen Screenshots unterscheiden sich leicht von denen, die man auf dem japanischen Twitter-Account veröffentlichte. Da sehen wir Sora in anderer Pose kämpfen und auch das Bild mit Micky unterscheidet sich um wenige Frames, wie Twitter-Nutzer aibo aufzeigt.

Und was nun Google Street View damit zu tun hat? Nun, Kingdom Hearts IV spielt bekanntlich in Quadratum. Und Quadratum wiederum ist, von Stadtteilen wie Shibuya, Tokio inspiriert. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und im Falle des Gameplay-Screenshots mit Sora offensichtlich mehr. Genki hat bei Twitter den Vergleich und schickt den „Google Street View“-Link gleich mit.

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix