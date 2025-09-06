Der „Snake Eater“ frisst sie alle auf: Kirby und Co. haben in Deutschland das Nachsehen

Das war eine spannende letzte August-Woche, zu der uns jetzt die Auswertung von Marktforscher GfK Entertainment vorliegt. Nachdem vor wenigen Wochen Death Stranding 2: On the Beach von Hideo Kojima die Charts anführte, ist es jetzt Kojimas „Ex-Baby“ Snake Eater.

Die Neuauflage Metal Gear Solid Delta: Snake Eater frisst dabei die Konkurrenz auf. Das Spiel erobert mit der Day One Edition und der Deluxe Edition (GfK Entertainment führt jede Handelsversion einzeln) jeweils die Doppelspitze der PS5- und Xbox-Series-Rankings.

Aber reicht es auch für den Gesamtsieg? Da hat die Switch noch ein Wörtchen mitzureden, und die neue und die alte. Die Hardwarebasis macht’s möglich. Doch in den alten Switch-Charts steigt Story of Seasons: Grand Bazaar nur auf Platz 2 hinter Minecraft ein. Und in den „Switch 2“-Rankings kommt Kirby und das vergessene Land + Sternensplitter-Welt auch nicht an Donkey Kong Bananza vorbei. Hier landet Grand Bazaar auf Rang 3.

Das bedeutet am Ende dann die plattformübergreifende Doppelspitze für den Snake Eater in Deutschland. Neben Story of Seasons, Kirby und dem Snake Eater gibt es noch mehr Neueinsteiger, nicht umsonst steht am Ende die absatzstärkste Verkaufswoche seit Anfang Juni. Lost Soul Aside steigt auf Rang 3 der PS5-Charts ein und Gears of War: Reloaded auf Rang 4.

Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami