„Devil May Cry“-Director hat viele Ideen für Spiele, aber sie wären kommerziell nicht tragbar

Der ehemalige Capcom‑Veteran Hideaki Itsuno arbeitet mit seinem neuen Studio LightSpeed Japan an einem neuen AAA‑Actionspiel. Der Fokus soll auf dem Einzelspielermodus liegen. Dazu soll der Titel die besten Elemente seiner bisherigen Arbeiten vereinen – konkret aus Devil May Cry, Dragon’s Dogma und der „Rival Schools“‑Reihe. Doch ein das Spiel seiner Träume sähe anders aus, wie er in einem Gespräch mit dem japanischen Famitsu-Magazin verrät.

Ideen kommerziell nicht haltbar

Im Gespräch mit der Famitsu nach der Eröffnung der neuen LightSpeed‑Japan‑Büros in Osaka bestätigte Itsuno, dass er das neue Projekt zwar selbst gepitcht habe, doch das Spiel seiner Träume würde er nicht entwickeln.

Konkret antwortete er: „Die Art von Spielen, die ich am liebsten machen würde, würde sich vermutlich nicht verkaufen. Sie wären zu ausgefallen, um als kommerziell tragfähig zu gelten. Mir ist das völlig bewusst, also entnehme ich einzelne Elemente aus diesen Ideen und kombiniere sie mit bewährten Aspekten, von denen ich aus Erfahrung weiß, dass sie funktionieren. So entsteht unser neues Spiel“.

Und weiter: „Wann immer man mich bittet, neue Projekte vorzuschlagen, reiche ich in der Regel fünf bis sechs Ideen ein – darunter meistens zwei, die ich wirklich umsetzen will. Aber die werden niemals ausgewählt.“ Nach allem, was er bisher erlebt hat, glaubt Itsuno nicht, dass er diese Nischenideen irgendwann später noch umsetzen wird.

Riskante Herzensprojekte

Beim Stichwort Herzensprojekt fällt vielen von uns automatisch Too Kyo Games ein. Das Studio ging ein enormes Risiko ein, um The Hundred Line: Last Defense Academy exakt so zu veröffentlichen, wie es sich das vorgestellt hatte. Auch wenn sich der Mut gelohnt hat, standen die Entwickler während der Arbeit kurz vor der Insolvenz.

