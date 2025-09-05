Spiel der „Octopath Traveler“-Macher erscheint erweitert und physisch im Westen

Ein Spiel, das ihr vielleicht schon aus unserer Berichterstattung kennt, ist C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield von Octopath-Traveler-Co-Entwickler Acquire. Hierzu wird Aksys Games im Herbst eine „erweiterte“ physische Version für PS5 und Nintendo Switch im Westen veröffentlichen, wie man erst im Frühjahr bei der Anime Expo bekannt gab.

Zu dieser Veröffentlichung gibt es jetzt weitere Details und einen konkreten Termin. Aksys Games ergänzt den Untertitel, die neue physische Version heißt konkret C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield *Total Warfare Edition* und erscheint am 4. Dezember 2025 für PS5 und Switch.

Die Neuauflage enthält alle DLCs und Updates. Wo die physische Version erhältlich ist, wird sich zeigen. Die offizielle Website listet bisher nur den Aksys Store. Handelsversionen von Aksys schaffen es normalerweise aber auch in den breiten Handel, sprich unter anderem zu Amazon.

Der Titel, der 2024 im Westen nur digital erschienen ist, kombiniert Deckbuilding-Mechaniken mit SRPG-Elementen und erlaubt den Aufbau taktischer Kartendecks zur Bekämpfung der feindlichen Hellmuth Brigade. Neu ist in der physischen Edition unter anderem ein Mini-Game-Modus, in dem man eine einzelne Einheit über ein Grid steuert, Kämpfe austrägt, aufrüstet und strategische Entscheidungen trifft.

Darum geht es in C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield

In dem Spiel schlüpfen wir in die Rolle des Anführers der Söldnerkompanie Clausewitz. Eine mächtige Chimäre wird von Vathanien beschworen, die zahlreiche Menschenleben kostete. Zudem heuerte er die Helmond-Brigade an, um unbesiegbare zu werden. Wir müssen dem Fiesling Einhalt gebieten.

Wir erkunden Schlachtfelder, bekämpfen die Gegner und vergrößern sowie verbessern dabei unsere Kartensammlung. Das Besondere an den Schlachtfeldern ist es, dass sie sich im Nebel befinden. Dementsprechend vorsichtig müssen wir vorgehen. Es können Gegner, Gebäude und Ausrüstung im Nebel versteckt sein.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield, Acquire