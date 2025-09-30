Switch 2 verliert ein Exklusivspiel: „Dear me, I was…“ erscheint für weitere Plattform

Dear me, I was… ist doch nicht mehr so exklusiv wie zunächst angekündigt! Das emotionale Storygame im Aquarellstil erschien im Juli zunächst exklusiv und ausschließlich digital für die Switch 2.

Mit einer Spielzeit von bis zu einer Stunde ist es extrem kurz, verspricht dafür aber ein sehr intensives Erlebnis. Um Interessierte ohne die neue Switch 2 auch an der Geschichte teilhaben zu lassen, wurde jetzt eine Umsetzung für die „alte Switch“ angekündigt. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

In Dear me, I was… können Spielende interaktiv das Leben einer Frau nachempfinden, mitsamt allen Emotionen, die ihre Lebensgeschichte bereithält. Der Titel wurde auch sehr für den wunderschönen Soundtrack gelobt, den ihr euch jetzt (auch neu) über Spotify und Apple Music anhören könnt.

Der besondere visuelle Stil geht auf das Konto von Art Director Taisuke Kanasaki und kombiniert Aquarelloptik mit Rotoskopie-Technologie, um den Charakteren eine besonders lebendige Darstellung zu verleihen. Die Entwicklung wurde laut Arc System Works überwiegend von einem weiblichen Team realisiert.

Der TGS-Stream:

Bildmaterial: Dear me, I was…, Arc System Works