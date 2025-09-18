SEGA entfacht alte Fan-Rivalität erfolgreich neu: SEGA-Fans kapern Nintendo-Account

Die freundliche, seit Jahrzehnten anhaltende Rivalität zwischen Mario und Sonic geht mit Mario Kart World vs. Sonic Racing: CrossWorlds in die nächste Runde. Neu entfacht hat sie SEGA selbst mit einigen Seitenhieben auf Nintendo in Vorbereitung auf den Fun-Racer. Und das hat gezündet.

Erst vor wenigen Tagen stichelte SEGA gegen Nintendo und stellte den Fun-Racer in einem vergleichenden Werbespot mit einem Dragster-Boliden auf abgesperrter Rennstrecke vor, während Nintendos neuestes Kartrennspiel als Wohnwagen auf der Straße dargestellt wurde – ein Seitenhieb gegen die unbeliebten Verbindungsrennen in Mario Kart World, insbesondere online.

SEGA hat damit den alten Fankrieg buchstäblich wieder entfacht. Nintendo staunte sicher nicht schlecht, als eine harmlose Online-Ankündigung zu Mario Kart World vom offiziellen Twitter-Account von Nintendo of Europe von Fan-Kommentaren gekapert wurde.

Fans des Sonic-Rennspiels posteten hundertfach als Antwort ein Standbild aus SEGAs neuestem Sonic-Racing-Werbespot – einen heruntergekommenen Wohnwagen, eine Schildkröte und eine Kuh, alles Anspielungen auf Mario Kart World. Beim Scrollen durch die Kommentarspalte wiederholt sich dieses Bild, sodass viele der Kommentare sogar wegen Spamverdachts ausgeblendet wurden.

Virales SEGA-Video spielt neckisch auf die Schwächen von Mario Kart World an

Die Anspielungen auf die Schwächen sind dabei geschickt verpackt. Der Wohnwagen symbolisiert das Fahren auf der großen, zusammenhängende Free-Roam-Karte von Mario Kart World. Aufgrund der Kartengröße besitzen einige Strecken große, breite Layouts. Dadurch fühlen sich manche Spieler so, als würden sie langsamer fahren als zuvor – daher die Schildkröte.

Die Kuh hingegen ist am einfachsten zu deuten: Sie bezieht sich auf die online beliebte Fahrer-Kuh, deren Auftritt auch schon von PETA kritisiert wurde. Sie störte vor allem zu Beginn in den Online-Rennen, da sie wegen der Absurdität einer “Bikerkuh” ungewöhnlich häufig ausgewählt wurde.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Nintendo auf diese Sonic-Fan-Invasion reagieren wird, freuen sich viele, dass SEGAs alte Werbestrategien nach so langer Zeit zurückgekehrt sind. Angesichts der Macht von Memes und Internet scheint SEGA diesmal mehr auf virales Marketing bauen zu können, um eine Woche vor der Veröffentlichung auf Sonic Racing: CrossWorlds aufmerksam zu machen.

Nach der neu veröffentlichten Singleplayer-Demo folgt die Vollversion am 25. September 2025 für alle genannten Plattformen. Eine „Switch 2“-Version wird später nachgereicht – Sega spricht hier von der Holiday Season, also noch vor Weihnachten. Eine physische Variante dazu soll Anfang 2026 folgen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA