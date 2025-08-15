PETA nimmt Kuh aus Mario Kart World ins Kreuzfeuer und sieht Nintendo in der Pflicht

Wir haben schon öfter über solche Aktionen berichtet und jetzt ist es mal wieder so weit. PETA hat sich ein neues Ziel gesucht und gefunden. Diesmal hat sich die Tierschutzorganisation die Kuh aus Mario Kart World vorgenommen.

Konkret fordert PETA in einem offenen Brief an Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, den Nasenring der Figur zu entfernen. Der Grund: Er stehe für Tierquälerei und passe nicht zum ansonsten putzigen Design der Kuh aus dem Spiel.

Warum PETA den Nasenring kritisiert

Laut PETA sind Nasenringe im echten Leben alles andere als harmlos. Sie würden in der industriellen Tierhaltung eingesetzt, um Kühe und Bullen zu kontrollieren – oft verbunden mit Schmerzen und Einschränkungen. Das in einem familienfreundlichen Spiel zu zeigen, würde ein falsches Bild vermitteln und Empathie untergraben, so die Argumentation.

Ganz neu ist dieser Schlagabtausch nicht: PETA hat Nintendo schon mehrfach ins Visier genommen – von der „Cooking Mama“-Parodie Mama Kills Animals bis zur Kritik am Museum in Animal Crossing: New Horizons. Ob Nintendo diesmal reagiert, bleibt abzuwarten.

Historisch gesehen hält sich das Unternehmen bei solchen Forderungen aber eher bedeckt. Und auch bei Nintendo dürfte man inzwischen wissen, dass die PETA diese Forderungen gegen Videospiele vor allem eröffnet, um Aufmerksamkeit für real existierende Probleme zu erzeugen. Nintendo sind auch nicht die einzigen, die bereits im Visier der PETA waren. Auch Palworld und sogar God of War haben schon ihr Fett wegbekommen.

Aber wie seht ihr das? Sollte die Kuh in Mario Kart World ihr Nasenpiercing loswerden oder gehört es einfach zu ihrem Look dazu? Was haltet ihr sonst von den Forderungen aus der Vergangenheit? Diskutiert gern mit uns in den Kommentaren!

via GameRant, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo