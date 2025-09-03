Resident Evil Requiem soll angeblich seinen Weg auf Nintendo Switch 2 finden

Resident Evil Requiem war eines der meistdiskutierten Spiele der diesjährigen Gamescom. Der Titel konnte dort gleich mehrere Awards abräumen – auch wenn man über deren Aussagekraft streiten kann, unterstreichen sie doch den Hype rund um das nächste große Kapitel der Reihe. Viele Fans haben den Titel längst ganz oben auf ihrer Most-Wanted-Liste für 2026.
Jetzt gibt es neue Gerüchte: Laut dem bekannten Insider Dusk Golem soll Resident Evil Requiem auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, aber ganz unmöglich scheint es nicht.
Schließlich fanden in der Vergangenheit schon mehrere Teile der Reihe ihren Weg auf Nintendo-Konsolen. Und mit Final Fantasy VII Remake Intergrade hat die Switch 2 bei der Gamescom gezeigt, was sie leisten kann. Auch wenn Elden Ring: Tarnished Edition eher gegenteilige Meldungen erzeugte …
Eigene „Switch 2“-Version möglich
Dusk Golem spricht davon, dass es sich um eine „andere Version mit anderer Technik“ handeln könnte. Capcom setzt bei Requiem stark auf Raytracing und 60 FPS – ein visuelles Niveau, das die Switch 2 dann wohl doch nur mit Abstrichen stemmen könnte. Ob es eine zeitgleiche Veröffentlichung werden soll oder eine spätere Umsetzung folgt, ist bislang völlig offen.
Schon auf der ersten Switch gab es einige Resident-Evil-Titel. Allerdings waren nicht alle nativer Natur: Resident Evil 2, Resident Evil 3, 7 und Village wurden dort nur als Cloud-Versionen veröffentlicht. Eine echte native „Switch 2“-Veröffentlichung von Requiem wäre daher ein deutlich stärkeres Signal.
Capcom selbst zeigte sich zuletzt überrascht über die gute Resonanz zur Switch 2, die größer ausfällt, als es der Entwickler und Publisher erwartet habe. Vielleicht ist das ja der Anstoß, um die Reihe auch in Zukunft enger mit Nintendos Hardware zu verknüpfen.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom
3 Kommentare
Würde mich nicht wundern, nachdem Capcom enttäuscht war über die letzten Monster Wilds zahlen.
Es gibt aktuell von Capcom relativ wenig Commitment bezüglich aufwändigerer RE Engine Spiele auf der Switch 2. Mit Ausnahme von Monster Hunter Rise hat es kein AAA-Titel von Capcom nativ auf die Switch geschafft.
Aber man weiß auch, dass man auf die Switch, besonders in Japan, eigentlich nicht verzichten kann. Spiele wie RE7 und das RE2 sowie das RE3 Remake laufen problemlos auf dem Stream Deck und sehen auch noch gut aus. Die sollten "eigentlich" keine Probleme für die Switch 2 darstellen. Eigentlich bräuchte die Switch 2 auch einen Monster Hunter Wilds Port. Aber wenn ich bedenke, wie das auf der Base-PS5 bereits läuft und aussieht, besonders aber aussieht, dann wird man da wohl schon Magier engagieren müssen, um diese Titel auf die Switch 2 zu porten. Von einem Spiel wie RE9 mal ganz zu schweigen.
Denke schon, Capcom möchte und will gerne, aber bei der Hardware wird man eben ausgebremst. Selbst bei guter Optimierung müsste man noch erhebliche technische und optische Abstriche hinnehmen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass man es nochmal komplett mit Cloud-Versionen probiert.
Am Ende ist die Frage sowieso, wieviel Arbeit will der Entwickler in die Version stecke.
Siehe die Videos auf den Trailer zu Switch2 Partner Showcase, wo man bei FC26 oder Madn26 sah, das das rein auf low gestellt wurde, da alles massiv verwaschen war, was die texturen anging, genau wie bei Outlaws, das war einfach nur Niedrig und dann auf gut glück nehm ich an.
Weil man sieht bei CP77 WAS machbar ist, wenn ein Entwickler es will, das Spiel läuft nichmal annähernd auf Low, dafür hat man in der Engine wohl abstriche gemacht, was Mobmassen angeht und und und.
Sieht am Ende trotzdem super aus und man hat es geschafft es auf 64GB zu kompremieren, was die anderen nicht wollen/schaffen.
Auch auf der SW1 sah man es ja schon mit Witcher3 oder Nier Automata, was ist, wenn Entwickler es wollen, ohne größere abstriche, die Spiele zum laufen zu bekommen.
Ich denke rein bei der PS5 version von MHW wollte man einfach nicht, sich die mühe machen.
Am Ende sind es unkalkulierbare Kosten und das mag keiner, daher Riskiert man es nicht und schaut einfach einfach alles runterzustellen, zu releasen ggf als Download Titel(heute auch als game key Kard, was nix anderes als Downloadtitel früher waren, heult also nicht)
Entwickler sind halt oft Faul, bzw die Publisher die dene keine zeit und geld geben wollen