Resident Evil Requiem soll angeblich seinen Weg auf Nintendo Switch 2 finden

Resident Evil Requiem war eines der meistdiskutierten Spiele der diesjährigen Gamescom. Der Titel konnte dort gleich mehrere Awards abräumen – auch wenn man über deren Aussagekraft streiten kann, unterstreichen sie doch den Hype rund um das nächste große Kapitel der Reihe. Viele Fans haben den Titel längst ganz oben auf ihrer Most-Wanted-Liste für 2026.

Jetzt gibt es neue Gerüchte: Laut dem bekannten Insider Dusk Golem soll Resident Evil Requiem auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, aber ganz unmöglich scheint es nicht.

Schließlich fanden in der Vergangenheit schon mehrere Teile der Reihe ihren Weg auf Nintendo-Konsolen. Und mit Final Fantasy VII Remake Intergrade hat die Switch 2 bei der Gamescom gezeigt, was sie leisten kann. Auch wenn Elden Ring: Tarnished Edition eher gegenteilige Meldungen erzeugte …

Eigene „Switch 2“-Version möglich

Dusk Golem spricht davon, dass es sich um eine „andere Version mit anderer Technik“ handeln könnte. Capcom setzt bei Requiem stark auf Raytracing und 60 FPS – ein visuelles Niveau, das die Switch 2 dann wohl doch nur mit Abstrichen stemmen könnte. Ob es eine zeitgleiche Veröffentlichung werden soll oder eine spätere Umsetzung folgt, ist bislang völlig offen.

Schon auf der ersten Switch gab es einige Resident-Evil-Titel. Allerdings waren nicht alle nativer Natur: Resident Evil 2, Resident Evil 3, 7 und Village wurden dort nur als Cloud-Versionen veröffentlicht. Eine echte native „Switch 2“-Veröffentlichung von Requiem wäre daher ein deutlich stärkeres Signal.

Capcom selbst zeigte sich zuletzt überrascht über die gute Resonanz zur Switch 2, die größer ausfällt, als es der Entwickler und Publisher erwartet habe. Vielleicht ist das ja der Anstoß, um die Reihe auch in Zukunft enger mit Nintendos Hardware zu verknüpfen.

