Resident Evil Requiem ist der große Abräumer der Gamescom 2025

Die Gamescom-Awards sind hin und wieder sicherlich kontrovers, aber dass Resident Evil Requiem abräumt, dürften die meisten wohl nachvollziehen können. Es handelt sich bei den Gamescom-Awards nicht um Awards der Kategorie „Game of the Year“ – die Auszeichnungen werden im Rahmen der Besuchermesse vergeben, also für Trailer, Messestand und Demos.

Resident Evil Requiem konnte dabei in vier Kategorien überzeugen. Der neue Horror-Blockbuster wurde für Best Visuals, Best Audio, Most Epic sowie als Best Sony PlayStation Game ausgezeichnet. Außerdem trug Resident Evil Requiem seinen Teil dazu bei, dass Capcom für das beste Messe-Line-up prämiert wurde. Pragmata und Onimusha: Way of the Sword komplettieren das tatsächlich beeindruckende Line-up.

Wer den Capcom-Stand mit wirklich beeindruckender und sehr immersiver Kulisse gesehen hat, sieht den japanischen Publisher vielleicht auch in der neuen Kategorie „Best Booth“ ganz vorne. Doch die Jury war für Ubisoft, wo Anno 117: Pax Romana unter anderem mit einer riesigen Statue glänzte.

Die Fans und Besucher wählten den Pokémon-Stand im öffentlichen Bereich als „Best Booth“ – der Award wird einmal von der Jury und einmal vom Publikum verliehen. Die „Star Birds Gacha Machine“ wurde vom Publikum als „Best Merch“ gewertet und wenig überraschend gewinnt Hollow Knight: Silksong den Consumer-Award als „Best Trailer“.

Zu den weiteren ausgezeichneten Games gehören Mario Kart World (Best Switch 2 Game) sowie Donkey Kong Bananza (Best Gameplay) von Nintendo. „Most Entertaining“ war für die Jury Hela von Windup Games und Knights Peak. Das putzige Abenteuer räumte auch den „Most Wholesome“-Award ab. „Games for Impact“ ging an Tiny Bookshop. Alle Auszeichnungen und alle Nominierten könnt ihr euch hier ansehen.

Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay