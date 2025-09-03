Ein fast ausgestorbenes Genre erlebt mit AKIBA LOST einmal mehr ein Comeback

Wenn ihr bei einem Live-Action-Spiel an 428: Shibuya Scramble, liegt ihr wohl genau richtig. Es dürfte einer der bekanntesten und am besten bewerteten Vertreter dieser nischigen Zunft sein. Live-Action-Spiele haben ihre Wurzeln in den 90ern, als CD-ROMs die Möglichkeit boten, FMV-Sequenzen einzubinden.

Heute gibt es derartige Spiele nur vereinzelt. Neben Shibuya Scramble sind wohl Erica und Her Story die prominentesten Beispiele. Diese also fast ausgestorbene Zunft bekommt bald Zuwachs.

IzanagiGames hat gemeinsam mit Nippon Television Network Corporation und Nippon Television AX-ON das Live-Action-Spiel AKIBA LOST angekündigt. Das Spiel soll 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie und PCs via Steam erscheinen.

Ein rätselhafter Vorfall

Ihr wechselt in AKIBA LOST zwischen dem Protagonisten Daiki Shinjo und sechs weiblichen Figuren, um die Wahrheit hinter einem (natürlich) rätselhaften Vorfall zu ergründen. Shinjo, gespielt von Hiromitsu Kitayama, entwickelt ein Spiel basierend auf einem 13 Jahre zurückliegenden Fall, bei dem sechs Mädchen in Akihabara verschwanden. Doch kurz nach seiner Ankündigung beginnen erneut mysteriöse Vorfälle, und schon bald verschwimmt die Grenze zwischen Spiel und Realität.

AKIBA LOST soll rund 20 Stunden Spielzeit bieten und kombiniert über 100.000 Standbilder mit mehr als 20 Stunden gefilmtem Material. Die Producer betonten, dass das Projekt das Know-how von IzanagiGames mit der Erfahrung von Nippon TV und AX-ON aus dem Drama- und Filmbereich verbinden soll.

Ziel sei es, eine Spielerfahrung zu schaffen, in der Entscheidungen echte Konsequenzen haben und die Geschichte unterschiedliche Wendungen nehmen kann. Von IzanagiGames ist Shinsuke Umeda als Producer beteiligt, zuvor verantwortlich für Death Come True und Yurukill.

