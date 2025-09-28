Der neue Festtagskalender 2025 zum Pokémon-Sammelkartenspiel ist jetzt verfügbar

Seit kurzem gibt es den Pokémon-Sammelkartenspiel-Festtagskalender 2025* unter anderem bei Amazon. Mit 25 Überraschungen versüßt dieser liebevoll gestaltete Kalender die Vorweihnachtszeit und macht jeden Tag bis zu den Feiertagen zu einem aufregenden Ereignis.

Die Besonderheit des Kalenders sind acht exklusive holografische Promokarten. Dazu gibt es einen festlichen Stempel. Unter den Promokarten befinden sich besonders begehrenswerte Illustrationskarten von Gelatroppo und Krawell sowie eine Glaziola-ex-Karte.

Außerdem enthalten sind sechs Boosterpacks des Pokémon-Sammelkartenspiels. Diese stammen aus aktuellen Erweiterungen, wie ewige Rivalen und Reisegefährten. Ergänzend dazu enthält der Kalender sieben Funpacks mit jeweils drei Karten.

Neben den Karten erwarten Pokémon-Enthusiasten außerdem zwei Pokémon-Münzen mit Pikachu und Pokusan-Motiven sowie zwei farbenfrohe Pokémon-Stickerbögen sprechen besonders jüngere Fans an und bieten kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Als besonderes Extra liegt dem Kalender eine Code-Karte für Pokémon-Sammelkartenspiel-Live bei.

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 59,99 Euro. Für sechs Boosterpacks mit zusätzlichen Promokarten und Inhalten ein akzeptabler Preis. Solltet ihr Interesse am Kalender haben, greift lieber jetzt* als später zu. Auch, wenn es sich noch nicht nach Weihnachten anfühlt – Ende November ist der Kalender oft vergriffen.

Bildmaterial: The Pokémon Company