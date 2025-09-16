Pokémon Karmesin & Purpur: Schillernde Versionen der Cover-Pokémon im Anmarsch

Taschenmonster-Sammler haben bald die Möglichkeit, sich schillernde Versionen der beiden Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon in Pokémon Karmesin & Purpur zu sichern. Eine Geheimgeschenk-Aktion macht es möglich, die The Pokémon Company kürzlich via Blogpost angekündigt hat.

Dem Blogpost zufolge ist die Verteilaktion für den 26. September angesetzt und soll bis zum 15. Oktober andauern. Interessierte Pokémon-Trainer müssen GameStop-Filialen in den USA oder EB Games in Kanada, Australien und Neuseeland besuchen, um an ihre Geschenkcodes zu kommen. Und hier winkt bereits der Haken.

Für Europa wurden bis dato noch keine Details bezüglich der Verteilaktion bekannt gegeben. Das dürfte sich aber zeitnah ändern. Derartige Verteilungen finden in der Regel weltweit statt und sind nicht auf Regionen beschränkt. Pokémon-Fans müssen Geduld haben.

Die nähere Zukunft sieht für Taschenmonster-Fans übrigens auch rosig aus. Mit Pokémon-Legenden: Z-A geht zum 16. Oktober das beliebte „Legenden“-Spin-off in Serie. Noch gar nicht veröffentlicht, kündigte man für den Titel kürzlich bereits einen kostenpflichtigen DLC an, denn warum nicht.

Außerdem erwartet uns im kommenden Jahr ein weiteres Spin-off in Form des Cozy-Adventures Pokémon Pokopia, das Ditto in den Fokus rückt. In dem Cozy-Game sammelt ihr fleißig Materialien, pflügt Felder und baut Gemüse an, trefft auf Pokémon und baut ihnen ein Zuhause. Mit anderen Worten, ein gemütliches Pokémon-Aufbauspiel.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak