Dying Light: The Beast zensiert sich selbst für eine Freigabe in Japan

Dying Light: The Beast ist in Japan nur in entschärfter Form erschienen: Die dortige Fassung wurde laut Angaben des Publishers für eine Freigabe durch CERO überarbeitet und zeigt weniger explizite Gewalt und keine Nacktheit. Dying Light: The Beast reiht sich damit ein in eine Vielzahl von „erzwungenen“ Selbstzensuren.

Auf der offiziellen japanischen Webseite – Dying Light: The Beast wird übrigens von Spike Chunsoft in Japan vertrieben – wird erklärt, dass das Spiel nur nach einer Liste von Änderungen gegenüber der internationalen Verion die CERO-Einstufung Z (18+) erhalten habe.

Konkret wurden demnach Darstellungen von inneren Organen an Zombie-Modellen und auf Kartenobjekten entfernt, die Modelle mehrerer weiblicher Infizierter modifiziert, Gesichts- und Rumpf-Zerfledderungen gestrichen sowie alle Nacktdarstellungen entfernt. Die Änderungen wurden auch für die japanische Steam-Version umgesetzt.

Die Verantwortlichen versichern, dass das gemeinsame Spielen mit internationalen Spielenden davon nicht beeinträchtigt werde. Der Grad an Brutalität und Gore ist ein Markenzeichen von Dying Light: The Beast und die japanische Version demnach wohl auch ein Stück weit von der Vision der Entwickler entfern.t

Der vorliegende Fall ist keineswegs ein Einzelfall. Populär waren die Fälle von The Callisto Protocol (erhielt keine CERO-Freigabe) und Dead Space Remake. Ubisoft musste Assassin’s Creed: Shadows trotz CERO-Z-Rating (die höchste Einstufung ab 18 Jahren) zensieren. Japanische Schöpfer wie Shinji Mikami kritisierten das Vorgehen.

via Game Spark, VGC, Automaton Media, Bildmaterial: Dying Light: The Beast, Techland