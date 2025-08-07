„Switch 2“-Fans erhalten Gratis-DLC zu Persona 3 Reload, müssen dafür aber aktiv werden

Die neue „Switch 2“-Version von Persona 3 Reload steht in den Startlöchern und bringt zum Launch gleich ein kleines Extra mit: Wer einen SEGA-Account besitzt (oder sich einfach schnell neu registriert) und diesen mit dem Nintendo-Konto verknüpft, bekommt das sogenannte „Exploration Item Set“ kostenlos dazu. Klingt gut, oder?

Items als Starthilfe

Das Paket enthält nützliche Items für die ersten Stunden im Spiel – Heilung, Support und Co., die euch das Leben im Tartarus etwas leichter machen. Praktisch, aber nicht spielentscheidend.

Wichtig: Der DLC ist zwar kostenlos, aber nur über das „SEGA Rewards“-Portal erhältlich – und das wiederum lässt nur NutzerInnen aus ausgewählten Ländern zu. Aber keine Sorge: Deutschland ist auch dabei.

Ihr könnt euch jetzt schon für die Aktion anmelden, den DLC aber erst nach der offiziellen Veröffentlichung einlösen. Zeit habt ihr dafür bis zum 22. Oktober 2027 – also keinen Stress.

Wie in einem vorherigen Artikel berichtet, wird das Spiel den Story-DLC „Episode Aigis“ leider nur gegen einen Aufpreis bereitstellen. Zudem ist das Spiel weiterhin nur als Game Key Card im Laden erhältlich. Persona 3 Reload erscheint am 23. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2.

Werdet ihr euch den SEGA-Account anlegen? Habt ihr vielleicht schon einen? Oder reicht euch das klassische Apotheken-Angebot in der Paulownia Mall? Lasst es uns im Forum wissen!

