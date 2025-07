Persona 3 Reload erscheint bald für Switch 2 und es gibt schon zwei Wermutstropfen

Das war eine der Ankündigungen, die Persona-Fans für das Partner Showcase von Nintendo heute fest eingeplant hatten. Erst kürzlich gab es wieder Gerüchte um eine „Switch 2“-Version von Persona 3 Reload, die Atlus und SEGA nun heute offiziell machten. Persona 3 Reload erscheint schon am 23. Oktober für Nintendo Switch 2.

Nach seiner Veröffentlichung für PlayStation, Xbox und PCs avancierte Persona 3 Reload schnell zum am schnellsten verkauften Spiel in der Geschichte von Atlus. Damit ist Persona 3 Reload selbstredend auch das am schnellsten verkaufte Persona-Spiel. Und das trotz Fan-Kritik zum Launch.

Die Monetarisierung des wichtigen DLC Episode Aigis: The Answer in der Neuauflage passte Fans so gar nicht. Auch in der „Switch 2“-Veröffentlichung wird der DLC aber kostenpflichtig separat erhältlich sein. Ein weiterer Wermutstropfen: die japanische Website zeigt schon die „Game Key Card“ – es gibt wenig Hoffnung, dass Atlus ausgerechnet im Westen eine 64GB-Cartridge wählt.

„Schlüpfe in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal stürzt, als er die „versteckte“ Stunde zwischen zwei Tagen entdeckt. Erwecke eine unglaubliche Kraft und erkunde die Mysterien der Dark Hour, kämpfe für deine Freunde und sorge dafür, dass sie sich immer an dich erinnern werden“, führt euch Nintendo ein.

Der neue Trailer:

