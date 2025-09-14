Die ersten Preismeldungen für die neuen Kirby-amiibo sorgen für Unmut unter Fans

Alles wird teurer, auch amiibo-Figuren. In den letzten Monaten gab es hier schon Tendenzen. So sind die amiibo-Figuren zu Street Fighter beispielsweise mit stolzen 29,99 Euro im Nintendo Store in den Verkauf gegangen. Stabil, finden die meisten Fans.

Mit den neu vorgestellten amiibo-Figuren zu Kirby Air Riders scheint Nintendo die Grenzen des Machbaren weiter austesten zu wollen. Die Preismeldung zu den beiden Figuren, die uns aus dem Ausland erreichen, sind jedenfalls nichts für die schmale Geldbörse.

GameRant berichtet, dass die Figuren in den USA jetzt in mehreren Stores für stolze 49,99 US-Dollar vorbestellbar sind. Tatsächlich führen übereinstimmend BestBuy sowie GameStop und Walmart die beiden Figuren für diesen Preis. Wer das der amerikanischen Zollpolitik zuschreibt und auf einen günstigeren Preis in Europa hofft, könnte enttäuscht werden.

44,99 Euro auch in Frankreich

EG Games Australien möchte ebenfalls 59,95 australische Dollar (davon 10,00 Dollar „Kaution“ für die Vorbestellung) haben. Der französische Store Fnac liegt bei 44,99 Euro für Kirby und den Warp-Stern. Damit wäre die Figur deutlich teurer als die letzten Doppelpack-Sets zu Splatoon, beispielsweise Pearl und Marina für 29,99 Euro.

Selbst bei der wohlwollenden Deutung, dass „Kirby & Warp-Stern“ sowie „Waddle-Dee-Assistent & Flügel-Stern“ für sich genommen jeweils auch ein Doppelpack sein könnten, ist die Grenze für viele Nintendo-Fans erreicht. Die Figuren bestehen jeweils aus zwei Teilen, die wie im Spiel Kombinationen untereinander erlauben. Wie der finale Preis in Deutschland aussieht, bleibt abzuwarten. Die Stimmung in den sozialen Medien: schon mal prophylaktisch aufgeheizt.

Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco