Die ersten Preismeldungen für die neuen Kirby-amiibo sorgen für Unmut unter Fans

Alles wird teurer, auch amiibo-Figuren. In den letzten Monaten gab es hier schon Tendenzen. So sind die amiibo-Figuren zu Street Fighter beispielsweise mit stolzen 29,99 Euro im Nintendo Store in den Verkauf gegangen. Stabil, finden die meisten Fans.
Mit den neu vorgestellten amiibo-Figuren zu Kirby Air Riders scheint Nintendo die Grenzen des Machbaren weiter austesten zu wollen. Die Preismeldung zu den beiden Figuren, die uns aus dem Ausland erreichen, sind jedenfalls nichts für die schmale Geldbörse.
GameRant berichtet, dass die Figuren in den USA jetzt in mehreren Stores für stolze 49,99 US-Dollar vorbestellbar sind. Tatsächlich führen übereinstimmend BestBuy sowie GameStop und Walmart die beiden Figuren für diesen Preis. Wer das der amerikanischen Zollpolitik zuschreibt und auf einen günstigeren Preis in Europa hofft, könnte enttäuscht werden.
44,99 Euro auch in Frankreich
EG Games Australien möchte ebenfalls 59,95 australische Dollar (davon 10,00 Dollar „Kaution“ für die Vorbestellung) haben. Der französische Store Fnac liegt bei 44,99 Euro für Kirby und den Warp-Stern. Damit wäre die Figur deutlich teurer als die letzten Doppelpack-Sets zu Splatoon, beispielsweise Pearl und Marina für 29,99 Euro.
Selbst bei der wohlwollenden Deutung, dass „Kirby & Warp-Stern“ sowie „Waddle-Dee-Assistent & Flügel-Stern“ für sich genommen jeweils auch ein Doppelpack sein könnten, ist die Grenze für viele Nintendo-Fans erreicht. Die Figuren bestehen jeweils aus zwei Teilen, die wie im Spiel Kombinationen untereinander erlauben. Wie der finale Preis in Deutschland aussieht, bleibt abzuwarten. Die Stimmung in den sozialen Medien: schon mal prophylaktisch aufgeheizt.
Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco
5 Kommentare
Ja kauft! Nintendo braucht euer Geld dringend.
Vom Kern her magst du vielleicht recht haben, aber mal Real Talk, Tropi. Der "Cynical Gamer" Tag passt zu dir schon nicht mehr, es muss irgendwas darüber sein. Ich bin mal spaßeshalber deine letzten 30 Posts durchgegangen. Die bestehen zu 90% aus Rants. Ist das nicht selbst irgendwo für dich ermüdend? Für mich als Leser jedenfalls schon. Wenn man nur noch so wenig Freude am Hobby hat, lohnt es sich da noch, es fortzuführen? Aber vielleicht ist das Hobby ja genau das nörgeln, meckern, Drive-By-Posting mittlerweile bei vielen. Ich teile auch gerne aus, aber denke, zumindest kann ich meistens ne anständige Begründung liefern, warum ich austeile.
Wie hier zum Beispiel: Die Amiibos standen sicherlich auch auf der Agenda der Preiserhöhungen. Die Preise der Amiibos sind von 15 Euro auf 30 Euro gestiegen. Jetzt kann man sagen, sie sind aufwändiger gestaltet. Der Donkey Kong und Pauline Amiibo ist größer, detaillierter, aber natürlich keine 30 Euro wert. Sahen vermutlich auch die Händler so, da es ihn zum Launch für 19 oder 20 Euro gab. Die Street Fighter Amiibo sind von normaler Größe und kosten glaube ich sogar über 30 Euro. Da wird Capcom aber wohl dahinterstecken, da waren schon die Monster Hunter Amiibos unglaublich teuer damals.
Die Kirby Air-Riders Amiibo werden selbstverständlich auch nicht diesen Preis wert sein. Ich ahne da schon schlimmes bei den Mario Galaxy und Metroid Prime 4 Amiibos. Da ich immer noch gerne Amiibos sammle wenn es mal wieder welche gibt, bin ich bei solchen Preisen selbstverständlich raus.
Zum Glück bin ich weitestgehend von den amiibos weg, bei den Preisen 😅
Also ich habe auch ein paar Amiibos, aber diese habe ich meistens gekauft wenn sie im Angebot waren oder als sie noch am Anfang ganz billig waren (was sie ja so attraktiv gemacht haben). Mein lieblings Amiibo ist immer noch der Woll Yoshi den ich für 5€ bekommen habe. Aber spätestens seit sie 20€ kosteten war ich raus und wenn ich die jetzigen Preise sehe, dann kommt das nicht mal in die nähe was ich zahlen würde. Allgemein kaufe ich nur noch wenig Figuren. Neue Figuren bekomme ich meistens wenn ich mich von überteuerten Collectores Editionen über den Tisch ziehen lasse. Das nächste mal das meine Sammlung wächst wird also die überteuerte Final Fantasy 7 Remake Part 3 CE sein.
gut das ich mit dem müll nix anfangen kann oder nciht mehr so sammel wirklich nur noch aus gewählte will ich aber auch nur wenn sie gut ausehn ansonsten keine mehr