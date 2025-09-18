Bis in die deutschen Verkaufscharts hat sich die Pitchford-Kontroverse nicht herumgesprochen

Zahlenden Kunden auf die Nase zu binden, was sie besser machen müssten, war noch nie eine gute Idee. Randy Pitchford hat es trotzdem versucht. Den Verkaufszahlen von Borderlands 4 hat nicht geschadet, immerhin waren die allermeisten Exemplare schon verkauft, bevor Pitchford in den sozialen Medien zum Mic griff.

Auch in den deutschen Handelsverkaufscharts steht Borderlands 4 ausgezeichnet da, um nicht zu sagen perfekt: Der Looter-Shooter ist nämlich plattformübergreifend der erfolgreichste Titel der Woche. Außerdem winken zwei Spitzenpositionen in den Plattform-Rankings.

Die Standardversion holt in den PS5- und Xbox-Series-Rankings jeweils die Gold-Medaille. In den PS5-Charts landet Mafia: The Old Country auf dem zweiten Platz. In den Xbox-Series-Charts gelingt Borderlands 4 mit der Deluxe Edition sogar der Doppelsieg.

Hinter Vorwochensieger Cronos: The New Dawn (PS5, Platz drei) und Metal Gear Solid Delta (PS5, Platz vier) schlittert der zweitstärkste PS5-Neueinsteiger EA Sports NHL 26 auf dem fünften Platz ins Ziel. In den PS5-Charts debütiert die Deluxe Edition von Borderlands 4 auf Rang acht.

Die „Switch 2“-Charts grüßen unverändert mit Donkey Kong Bananza und Super Mario Party Jamboree an der Spitze. Die neue und technisch wohl ganz gelungene „Switch 2“-Portierung von Star Wars Outlaws darf sich über Platz drei freuen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Borderlands 4, 2K, Gearbox Software