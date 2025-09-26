Neuer Kurs: Eine Frau folgt Bowser erstmals an die Spitze von Nintendo of America

Doug Bowser hat offiziell bestätigt, dass er zum Jahresende seinen Posten als Präsident von Nintendo of America (NOA) niederlegen wird. Bowser übernahm die Position im April 2019 als Nachfolger von Fanliebling Reggie Fils-Aimé und begleitete in seinen gut sechs Jahren unter anderem die letzten Jahre der ersten Switch und den Launch der Switch 2.

Ganz so laut und charismatisch wie sein Vorgänger trat Bowser selten auf, dennoch leitete er in einer entscheidenden Phase die Geschicke von Nintendo in Nordamerika. Hier äußert sich Bowser auf Twitter zu seiner Entscheidung.

Devon Pritchard übernimmt ab 2026

Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt Devon Pritchard das Amt der NOA-Präsidentin – ein historischer Moment, denn sie wird die erste Frau in dieser Position sein. Pritchard ist seit 2006 bei Nintendo und war zuletzt als Executive Vice President für Revenue, Marketing und Consumer Experience tätig. Parallel zu dieser Veränderung wird Satoru Shibata, langjähriger Nintendo-Manager und ehemaliger Präsident von Nintendo of Europe, zum neuen CEO von Nintendo of America ernannt.

Mit dem Wechsel an der Spitze geht für NOA eine Ära zu Ende, die zwar weniger von lauten Auftritten, dafür aber von erfolgreichen Konsolenstarts und stabiler Marktführung geprägt war. Wie sich Pritchards Führungsstil auswirken wird, bleibt abzuwarten – klar ist nur, dass 2026 ein spannendes Jahr für Nintendo-Fans wird.

Mit dem Führungswechsel kommen für Nintendo of America auch einige spannende – und schwierige – Aufgaben auf den Tisch. Die Diskussionen um steigende Hardwarepreise und mögliche Zollanpassungen bleiben ebenso ein Thema wie die anhaltende Kritik an Game-Key-Cards, die viele Fans weiterhin frustrieren und zuletzt bei Switch 2 Veröffentlichungen für ordentlich Wirbel sorgten.

Wie seht ihr Doug Bowsers Amtszeit? Hinterlässt er eurer Meinung nach große Fußstapfen, oder freut ihr euch auf frischen Wind an der Spitze von Nintendo of America?

via GameRant, Bildmaterial: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo