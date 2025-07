Zahlen aus dem Launchmonat: Nintendo Switch 2 bricht weiter weltweit Rekorde

Rekordverkäufe bei Nintendo: Die neue Switch 2 hat in Japan den Rekord für meisten Verkäufe im ersten Monat nach dem Launch gebrochen. Laut Daten der Famitsu wurden im ersten Monat über 1,5 Millionen Einheiten in Japan verkauft.

Damit stellt die Switch 2 den bisherigen Rekordhalter in den Schatten. Der Game Boy Advance verkaufte sich im ersten Monat exakt 1.367.433 Mal. Gefolgt vom Nintendo DS, der es einst auf 1.269.846 Einheiten brachte. Von der Konkurrenz rangiert die PS2 mit 1.134.862 Einheiten am höchsten.

Die „alte“ Switch startete nach dem Misserfolg mit der Wii U übrigens einst mit 556.633 Einheiten. Die Zahlen von der Famitsu beinhalten keine Verkäufe im My Nintendo Store. Nintendo hat hier zum Start eine Japan-exklusive, günstigere Version angeboten, sodass die Zahl wahrscheinlich noch mal deutlich höher liegt.

Auch in den USA ist die Nintendo Switch 2 die am schnellsten verkauften Konsole aller Zeiten. Nintendo verkaufte in den USA 1,6 Millionen Einheiten der Switch 2 im Launchmonat, wie Daten von Circana nahelegen. Damit stellt die Switch 2 den Launchrekord der PS4 (1,1 Millionen) deutlich ein.

Weltweit verkaufte Nintendo in den ersten vier Verkaufstagen 3,5 Millionen Einheiten – das macht sie zur bisher am schnellsten verkauften Nintendo-Konsole und wohl zum größten Konsolen-Launch überhaupt. Weitere offizielle Zahlen gab es von Nintendo bisher nicht.

Das nächste Ziel sind die 15 Millionen Geräte der ersten Switch im ersten Jahr – das ist die selbst gestellte Prognose aus dem aktuellen Geschäftsbericht. Angesichts der aktuellen Zahlen und hochkarätigen Spielen wie Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und den bald erscheinenden Titeln wie Metroid Prime 4: Beyond sowie Pokémon-Legenden: Z-A scheint das machbar.

via VGC, IGN, Bildmaterial: Nintendo