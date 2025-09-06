The Pokémon Company kündigt Mega-Entwicklungen – Fatale Flammen für November an

Am 14. November 2025 erscheint mit Mega-Entwicklung – Fatale Flammen die neueste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel weltweit im teilnehmenden Handel. Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen mächtige Mega-Entwicklungen (wer hätte es geahnt) mit Schwerpunkt auf den Typen Feuer und Finsternis.

Sammelkarten-Fans dürfen sich unter anderem auf Karten wie Mega-Glurak X und Mega-Gengar freuen, ebenso wie auf neue Pokémon-ex-Karten, welche in der Serie Mega-Entwicklung ihr Debüt geben.

Darüber hinaus bringt Mega-Entwicklung – Fatale Flammen weitere ultraseltene Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex ins Spiel, die einen besonderen künstlerischen Stil bieten, bei dem die Silhouette der ursprünglichen Pokémon-Version im Hintergrund der Illustration zu sehen ist.

Neben einer Vielzahl neuer Karten umfasst die Erweiterung mehrere Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex, Pokémon-ex sowie Trainer- und Energiekarten in unterschiedlichen Seltenheitsstufen. Insgesamt sind über 120 neue Karten am Start und die Erweiterung wird wie gewohnt in mehreren Produkten wie Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und anderen Kollektionen erscheinen.

Mega-Glurak X-ex

„Sengende blaue Flammen fegen über ein dunkles Schlachtfeld, als Mega-Glurak X-ex emporsteigt und auf seine Gegner herabblickt! Eine tiefe, mit der Hitze konkurrierende Kälte verbreitet sich, während die schattenhafte Gestalt von Mega-Gengar-ex langsam ins Blickfeld schwebt, und beide Pokémon machen sich zum Angriff bereit“, stellt The Pokémon Company die besondere Karte vor, die ihr nachfolgend seht.

Bildmaterial: The Pokémon Company