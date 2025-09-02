Kojima-Fans sollten sich diesen Tag im September rot im Kalender markieren

Kojima-Fans dürfen sich den 23. September im Kalender anstreichen. Und schon mal den Wecker stellen! Denn euer Termin beginnt schon um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Kojima Productions wird dann „Beyond The Strand“ ausstrahlen.

Das Live-Event, das auch gestreamt wird, findet im TOHO Cinemas Roppongi Hills SCREEN7 statt. Fans können Tickets ab dem 2. September in Japan bei Lawson Ticket erwerben. Das Event ist als Feierlichkeit zum 10. Geburtstag von Kojima Productions angekündigt.

Aber na klar: Die zeitliche Nähe zur in der gleichen Woche beginnenden Tokyo Game Show sowie die aktuelle Konstellation im Firmenfahrplan lässt Kojima-Fans natürlich auch auf Neuigkeiten hoffen. Nicht zuletzt auch der Name des Events: Beyond The Strand. Death Stranding 2: On the Beach ist erschienen und von den beiden Folgeprojekten Physint und OD wissen wir genau: ziemlich wenig.

OD ist ein wie auch immer geartetes Horrorprojekt, das in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios entsteht. Physint hingegen wurde als „next-generation action espionage game“ beschrieben und wurde gemeinsam mit PlayStation enthüllt.

Vor einigen Wochen hatte Kojima verraten, dass sein kommendes Spionage-Spiel Physint noch mindestens fünf bis sechs Jahre von der Veröffentlichung entfernt sei. Lernen wir also zuerst OD kennen? Mit OD will Kojima „etwas völlig anderes“ erschaffen und nach dem im großen Konsens aufgenommenen Death Stranding 2 wieder für mehr Kontroversen sorgen.

via KojiPro, Bildmaterial: OD, Xbox Game Studios, Kojima Productions