Macher von Silent Hill 2 Remake will „neues Kapitel für Nintendo aufschlagen“

Spätestens seit der Veröffentlichung von Silent Hill 2 genießt Bloober Team Ansehen im Horror-Genre. Mit Cronos: The New Dawn steckt ihr neues Projekt bereits in den Startlöchern. In diesem Kontext sprach Bloober-Chef Piotr Babieno mit The Game Business.

Im Interview ging es aber nicht nur um den schaurigen Sci-Fi-Shooter, sondern ebenso um Nintendo. Für das traditionelle Unternehmen hat Babieno nämlich eine Menge Lob übrig.

Babieno ist vor allem darüber erfreut, dass Nintendo im Laufe der Jahre immer wieder wichtige Horrorspiele aus dem Boden gestampft hat und möchte die frisch veröffentlichte Switch 2 künftig mit Projekten füttern. Cronos: The New Dawn macht hier den Anfang.

„Ich versuche, meine persönlichen Träume zu verwirklichen. Ich bin ein großer Nintendo-Fan. Ich bin mit Nintendo-Konsolen aufgewachsen. Die wichtigsten Horrorspiele wie Eternal Darkness, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 waren auf dem Nintendo GameCube erhältlich. Es war eine goldene Zeit für Nintendo-Fans“, erklärt Babieno.

Und weiter: „Wir möchten jetzt ein neues Kapitel für Nintendo aufschlagen. Wir haben einige Pläne. Unsere Zukunftsvision können wir noch nicht verraten. Aber Nintendo-Fans können sich Bloober Team auf jeden Fall ansehen.“ Auch für Luigi’s Mansion findet Babieno lobende Worte. Der Titel habe den sogenannten „Cozy Horror“ groß gemacht, in dem Babieno weiterhin großes Potenzial sieht.

via Go Nintendo, Bildmaterial: Luigi’s Mansion 2 HD, Nintendo, Next Level Games, Tantalus Media