Rayman-Fans trauen ihren Augen kaum: Nach vier Jahren meldet sich der Twitter-Account zurück

Ubisofts Maskottchen Rayman genehmigt sich bekanntlich seit einiger Zeit einen Winterschlaf. Wenn man von gelegentlichen Gastauftritten – wie in Mario + Rabbids Sparks of Hope – absieht, geht das letzte vollwertige Abenteuer des ulkigen Platformer-Abenteurers auf 2013 zurück, als Rayman Legends erschien.

Rayman-Fans, die den offiziellen Twitter-Account noch auf „Push“ haben, trauten dementsprechend ihren Augen kaum. Eine neue Nachricht von offizieller Seite – nach vier Jahren Funkstille auf dem Account. Anlass: der 30. Geburtstag von Rayman. Und es scheint, als kommt es noch viel besser.

In einer dazu verbreiteten Videobotschaft bestätigte Brand Producer Loic Gounon nämlich, dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan derzeit an der Zukunft der Serie arbeiten. „Ein sehr talentiertes Team bei Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan arbeitet derzeit gemeinsam an der Zukunft von Rayman“, so Gounon.

Konkrete Neuigkeiten seien allerdings nicht in absehbarer Zeit zu erwarten, doch ihr dürft „beruhigt sein“, dass „Rayman in guten Händen“ ist. Die Videobotschaft verspricht außerdem, dass die Macher in den kommenden Monaten Einblicke in die Historie der Reihe mit „Behind the Scenes“-Material, Interviews und Konzeptzeichnungen geben wollen.

Rayman is back, ganz offensichtlich. Neben Gounon trat auch Christophe Héral, der Komponist von Rayman Origins und Rayman Legends, auf und bedankte sich für die zahlreichen Botschaften von Fans zu seiner Musik. Er ließ sogar für eine kleine Live-Performance anschließen.

Rayman feierte sein Debüt 1995 auf der PlayStation und entwickelte sich seither zu einer umfangreichen Marke mit zahlreichen Ablegern, darunter die Raving Rabbids und auch Mario + Rabbids darf man wohl dazuzählen. Zuletzt gab es konkrete zu gleich zwei neuen Spielen im Rahmen eines Comebacks. Dieses rückt nun wohl tatsächlich näher …

via Gematsu, GameRant, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft