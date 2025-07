Fans glauben, die nächsten vier N64-Spiele für Switch Online entdeckt zu haben

Kennt ihr das Boxart-Studium? Wo man diesen Studiengang belegen kann, bleibt ein Geheimnis, aber es muss ihn wohl geben. Anders ist die mutmaßliche Entdeckung einiger Nintendo-Fans nicht zu erklären.

Ein (gar nicht mehr so neues) Video von Nintendo könnte versehentlich Hinweise auf kommende „Nintendo 64“-Spiele für Nintendo Switch Online enthalten haben. Das Video, das bereits im Mai veröffentlicht wurde, zeigt in einer kurzen Szene ein Menü aus Switch Online. Im Hintergrund sind bei 0:40 sehr unscharf dargestellte N64-Boxarts zu sehen.

Ein Indiz, dass eben diese Spiele bald zu Nintendo Switch Online hinzugefügt werden müssen, so die Einschätzung. Logisch, aber was ist dort bitte zu sehen? Ziemlich sicher war man sich mit Super Smash Bros. für N64 – und zwar bei Reddit schon vor mehr als einem Monat. Ein Twitter-Nutzer hat die Entdeckung visualisiert.

Der Hintergrund zeigt offensichtlich noch weitere Boxarts, also haben sich Fans an die Arbeit gemacht und nachgeforscht. Wenn man es einmal weiß, sieht man es auch: Glover, Donkey Kong 64 und Forsaken 64 werden ebenfalls gehandelt. GameXplain hat dazu inzwischen auch ein Video gemacht.

Ob es sich dabei tatsächlich um geplante Veröffentlichungen oder lediglich um Platzhalter handelt, ist bislang unklar. Die N64-Bibliothek auf Nintendo Switch Online umfasst derzeit über 30 Titel. Neben zahlreichen Klassikern aus dem Hause Nintendo sind darunter auch Third-Party-Spiele wie Banjo-Kazooie. Das letzte Update war Killer Instinct Gold im Mai.

Im Rahmen der Einführung der Nintendo Switch 2 hat Nintendo außerdem GameCube-Spiele in das Retro-Angebot aufgenommen. Zuletzt wurde mit Mario Smash Football hier ein weiterer Titel ergänzt. Zuvor waren bereits F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker und SoulCalibur 2 zum Start der neuen Plattform verfügbar.

via VGC, GameRant, Bildmaterial: Nintendo