Horizon-Klon: Tencent schießt zurück und erhebt seinerseits Vorwürfe gegen Sony

Im Juli reichte Sony bei einem kalifornischen Bundesgericht Klage gegen Tencent und dessen Tochtergesellschaft Polaris Quest wegen des kommenden Open-World-Spiels Light of Motiram ein – wir berichteten. Wenige Wochen später zog der „Horizon-Klon“ erste Konsequenzen aus der Klage und passte den Steam-Auftritt des Spiels.

Zur Erinnerung: Sony warf Tencent vor, einen Klon der Horizon-Reihe geschaffen zu haben, und erklärte, Gameplay-Elemente und Charakterdesigns von Horizon seien für Light of Motiram kopiert worden. Einer der Schwerpunkte von Sonys Klage wegen Urheberrechtsverletzung gegen Tencent betraf die Protagonistin von Light of Motiram. Mit rotem Haar und einem Bogen bewaffnet erinnert sie unweigerlich an die Protagonistin von Horizon, Aloy.

Wie The Game Post berichtet, habe Tencent nun mit einem Antrag auf Abweisung auf die Klage von Sony reagiert, die Vorwürfe als „bestürzend“ bezeichnet und Sony vorgeworfen, einen Teil der Popkultur monopolisieren zu wollen. „Sonys Klage ignoriert diese Tatsachen auf bezeichnende Weise“, heißt es. „Stattdessen versucht das Unternehmen, allgegenwärtige Genre-Elemente in proprietäre Vermögenswerte umzuwandeln.“

Man teilt noch weiter aus: „Indem Sony wegen eines unveröffentlichten Projekts klagt, das lediglich dieselben altbewährten Tropen verwendet, die in Dutzenden anderer Spiele vor und nach Horizon verwendet wurden – wie Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant und vielen mehr –, strebt Sony ein unzulässiges Monopol auf Genrekonventionen an.“

Das Unternehmen behauptet, Sonys Klage ziele nicht darauf ab, Piraterie, Plagiat oder eine ernsthafte Bedrohung geistigen Eigentums zu bekämpfen, sondern sei vielmehr ein „unzulässiger Versuch, einen ausgetretenen Bereich der Popkultur abzuschotten und ihn zu Sonys exklusiver Domäne zu erklären“.

Wer im Glashaus sitzt?

Tencent behauptet außerdem, Sony habe bereits während der Entwicklung von Horizon gewusst, dass der Titel keine originelle Idee sei. Man untermauert diesen Vorwurf mit Verweis auf eine Dokumentation, in der Jan-Bart van Beek, Art Director von Horizon Zero Dawn, angeblich sage, es habe während der Planung Bedenken gegeben, das Spiel sei zu sehr mit Bandai Namcos Spiel Enslaved: Odyssey to the West aus dem Jahr 2013 vergleichbar.

„Sony legte das Projekt auf Eis, nur um es später wiederzubeleben, obwohl die Idee alles andere als neuartig war“, behauptet Tencent. „Als Horizon Zero Dawn 2017 endlich auf den Markt kam, bemerkte die Gaming-Community die frappierende Ähnlichkeit mit Enslaved und anderen Klassikern des Genres.“

Sicherlich keine aus der Luft gegriffene Argumentation. Von „frappierenden Ähnlichkeiten“ kann aber sicherlich auch im Fall von Light of Mortiram die Rede sein, wenn man es der Sony-Marke gegenüberstellt. Wir behalten den Fall im Auge und berichten im Fall von neuen Entwicklungen.

via VGC, Bildmaterial: Light of Motiram, Tencent Games, Polaris Quest, Aurora Studio