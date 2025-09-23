Auf ein Wiedersehen mit Bloodborne solltet ihr so schnell nicht hoffen, sagt ein Insider

Giant Bombs Jeff Grubb teilt gern mal vermeintliche Insider-News aus der Branche, die sich als mal mehr, mal weniger akkurat entpuppen. In einer neuen Ausgabe des „Game Mess“-Podcasts, in dem er sich mit Mike Minotti regelmäßig über aktuelle Gaming-Themen unterhält, hielten Grubb und Minotti nun wenig erfreuliche Nachrichten für Bloodborne-Fans bereit, denen es nach einem Lebenszeichen der Marke dürstet.

Im Zuge der aktuellen Folge ging das Duo auf die Frage eines Zuschauers ein, der sich um Spekulationen bezüglich Sonys PC-Portierungsoffensive, insbesondere in Hinblick auf Bloodborne, erkundigte. Minotti merkt an, dass es mit einer Neuauflage von Bloodborne nicht so richtig voranginge, weil Entwickler From Software an dem Projekt beteiligt sein müsse und das Studio schlicht gut beschäftigt sei.

Elden Ring Nightreign will weiter gefüttert werden und dann wäre da noch das Nintendo-exklusive The Duskbloods und potenzielle weitere, noch nicht angekündigte Projekte. Grubb stimmt dieser Ansicht zu und fügt hinzu, dass From Software offenbar nicht mit Sony zusammenarbeiten wolle.

Er führt diesen Punkt noch weiter aus: „From Software müsste involviert sein, und sie werden es derzeit nicht tun“, so Grubb. „So scheint der aktuelle Stand und daran dürfte sich vorerst nichts ändern. Ich habe mich erst kürzlich informiert und höre immer wieder: ‚Mit Bloodborne passiert nichts, wartet nicht drauf.‘“

Wie immer gilt: Einer offiziellen Stellungnahme kommt das nicht gleich. Zuletzt machte FromSoftware Fans noch mit einer Umfrage Hoffnungen. Es sei aber darauf hingewiesen, dass diese (zumal nicht verifizierte) Umfrage so ziemlich alle früheren Spiele von FromSoftware auflistet hatte. Bloodborne ist eben … auch mit dabei.

via GameSpot, Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware