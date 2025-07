Sony knüpft sich Tencent vor: Klage gegen „Horizon-Klon“ Motiram hält brisante Details bereit

Zur Überraschung von wahrscheinlich absolut niemandem knüpft sich Sony jetzt Tencent bezüglich des „Horizon-Klones“ Light of Motiram vor. Wie Reuters zuerst berichtet und Game File ausführt, hat Sony Interactive Entertainment vor einem US-Bundesgericht in Kalifornien Klage gegen den chinesischen Riesen eingereicht.

Der Vorwurf: Mit Light of Motiram würde Tencent das Urheberrecht und die Markenrechte von Sonys „Horizon“-Reihe verletzten. In der Klageschrift bezeichnet Sony das Spiel als „slavish clone“, also Kopie ohne eigene Idee.

Während Tencent und Entwicklerstudio Polaris Quest stets bemüht waren, vor allem die spielerischen Unterschiede hervorzuheben, sind die visuellen Gemeinsamkeiten auch laut Sony unübersehbar. In der Klageschrift stellt Sony die beiden rothaarigen Protagonisten und die Maschinenwesen gegenüber.

In der Klage führt das Unternehmen auch Pressestimmen an, die Motiram entsprechend als „Horizon-Klon“ positionieren. Darunter auch ein Artikel von Kotaku mit der Headline „This Wild Copy Of Horizon Zero Dawn Is Just Begging For Sony To Sue“. Neben den offensichtlichen und bereits öffentlichen Fakten bietet die Anklage aber auch einige Interna.

Einigung außergerichtlich gescheitert

Brisant ist beispielsweise, dass Tencent Anfang 2024 an Sony herangetreten sei, um eine mögliche Zusammenarbeit im Rahmen eines neuen Horizon-Spiels durch das eigene Aurora-Studio vorzuschlagen. Sony habe diese Anfrage abgelehnt. Außerdem zitiert man aus einem Pitch von Tencent, der Motiram als „Horizon mit östlichem Geschmack“ positioniert.

Sony erklärte außerdem, man habe im Laufe des Jahres versucht, das Problem außergerichtlich mit Tencent zu lösen. Der Konzern habe daraufhin erneut versucht, eine Lizenz für die Horizon-Marke zu erhalten, was Sony abermals ablehnte. Danach habe Tencent neue Promotion-Materialien und mit Motiram weitergemacht.

Sony fordert in der Klage unter anderem die Unterlassung der Veröffentlichung des Spiels in seiner derzeitigen Form sowie eine nicht näher bezifferte Schadensersatzzahlung. Tencent hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Bildmaterial: Light of Motiram, Tencent Games, Polaris Quest, Aurora Studio