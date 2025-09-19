Persona 5: Phantomdiebe möchten in neuer Kollaboration eure Herzen und eure Zeit stehlen

Die Phantomdiebe haben sich in Overwatch 2 geschlichen und sind bereit, euer Herz zu stehlen und für die Zukunft zu kämpfen – mit rebellischer Aura und ihren bekannten, charakteristischen Verkleidungen.

Das Crossover Overwatch 2 x Phantomdiebe lädt euch ein, Teil der Crew zu werden und vom 16. bis zum 29. September eure Spuren zu hinterlassen. In dieser Zeit könnt ihr euch besondere Skins, Voicelines, Battle Pass XP und den Spielertitel „Phantomdieb“ erspielen. Auffällig sind ebenso die stilvoll angepassten UI-Elemente sowie versteckte In-Game-Details und Easter-Eggs.

Die Helden aus Overwatch schlüpfen dabei zeitbegrenzt in die Rollen der Phantomdiebe: Mercy tritt als Panther auf, Wuyang als Joker, Lifeweaver als Fox, D.Va als Queen und Genji als Skull, wobei jeder Skin die Essenz seines jeweiligen Gegenparts einfängt und mit Overwatchs Gameplay verbindet.

Art Director Dion Rogers hebt hervor, dass viele künstlerische Feinheiten in die Zusammenarbeit eingeflossen sind, darunter Mercys Anlehnung an Carmen mit herabfallenden Rosenblättern oder Wuyangs „Joker“-Skin mit einem an Arsène inspirierten Stab. Wuyang wurde wegen der ähnlichen Hintergrundgeschichte bewusst für den Joker-Skin ausgewählt. Beide Charaktere wurden als Schüler rekrutiert und teilen so eine ähnliche Herkunft. Darüber hinaus haben die Entwickler zahlreiche Easter Eggs integriert, darunter den Eingang zu einem bekannten Ort, der sich auf einigen Karten entdecken lässt.

via GameRant, PR, Bildmaterial: Blizzard